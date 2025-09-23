スペインの逸材に欧州複数クラブが興味を示している。



『Fichajes』によると、アスレティック・ビルバオに所属する21歳のU-21スペイン代表MFミケル・・ハウレキザールにチェルシーが関心を寄せているという。



アスレティック・ビルバオの下部組織で育ったハウレキザールは23-24シーズントップチームに昇格すると、デビューシーズンは公式戦10試合に出場。2シーズン目となった昨季は公式戦48試合に出場して3ゴール2アシストと一気にクラブの中核を担うことになり、今季もアスレティック・ビルバオの中盤を支える活躍が期待されている。





そんなハウレキザールにチェルシーが興味。同メディアによると、すでにACミランやリヴァプールから関心を寄せられているハウレキザールだが、その獲得レースにチェルシーも参戦した模様。来夏の移籍市場で新たなMF獲得を目指すチェルシーはレアル・マドリードMFエドゥアルド・カマヴィンガ、クリスタル・パレスMFアダム・ウォートン共に、ハウレキザールを獲得リストに加えたようだ。指揮官のエンツォ・マレスカ監督もハウレキザールを高く評価しているようだが、果たして来夏獲得は実現するのだろうか。