アスレティック・ビルバオの“逸材MF”21歳ハウレキザールにチェルシーが興味 すでに欧州ビッグクラブから熱視線
スペインの逸材に欧州複数クラブが興味を示している。
『Fichajes』によると、アスレティック・ビルバオに所属する21歳のU-21スペイン代表MFミケル・・ハウレキザールにチェルシーが関心を寄せているという。
アスレティック・ビルバオの下部組織で育ったハウレキザールは23-24シーズントップチームに昇格すると、デビューシーズンは公式戦10試合に出場。2シーズン目となった昨季は公式戦48試合に出場して3ゴール2アシストと一気にクラブの中核を担うことになり、今季もアスレティック・ビルバオの中盤を支える活躍が期待されている。
指揮官のエンツォ・マレスカ監督もハウレキザールを高く評価しているようだが、果たして来夏獲得は実現するのだろうか。
Los mejores momentos de Jauregizar con el @AthleticClub.