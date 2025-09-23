KUNDALの金木犀シャンプーも刷新！新商品3種と詰め替えパックをチェック

自然派パーソナルケアブランドKUNDAL（クンダル）が、日本市場で新商品3種を本格リリース。さらに人気の「金木犀シャンプー＆トリートメント」もパッケージを一新しました。香りや保湿力はそのままに、デザインや使い勝手が進化し、毎日のバスタイムがもっと心地よく♪ 髪も肌も大切にケアしたい女性に寄り添う最新ラインナップをご紹介します。

軽やかに潤う♡ヒアルロンエアリーヘアセラム

価格：50ml 1,650円（税込）



ポップアップで人気を集めた「ヒアルロンエアリーボリューム」ラインから、待望のセラムが登場。

乾燥で広がりがちな髪を補修し、しっとりまとまりを長時間キープします。軽やかなテクスチャーで毛先までうるおいを届け、ベタつかずさらさらの仕上がりに。

髪も肌も香りで包む♡パフュームヘア＆ボディミスト

価格：80ml 各1,320円（税込）



髪と肌の両方に使える2in1タイプ。パンテノールやペプチド配合で保湿しながら、花畑を思わせる香りが約36時間持続（※1）。重くない軽やかな使い心地で、外出前のワンプッシュにぴったりです。

コスパ抜群！大容量の詰め替えパック

価格：1200ml 各3,300円（税込）

人気の「ハニー＆マカデミア」が1200mlの大容量詰め替えとして登場。3倍サイズでコスパ抜群、キャップ付きで詰め替えも簡単です。毎日の習慣に取り入れやすい便利なアイテム。

リニューアル♡金木犀シャンプー＆トリートメント

価格：400ml 各1,595円（税込）

やさしい金木犀の香りはそのままに、ボトルデザインを刷新。バスルームに映えるデザインで、気分も華やぎます。香りと成分は変わらず、従来の心地よさをそのまま楽しめるのも嬉しいポイント。

香りで満たす、私らしい毎日へ

今回のKUNDAL新商品とリニューアルアイテムは、香り・保湿・使いやすさのすべてがアップデートされています。

髪も肌も心地よくケアしながら、バスタイムを特別なひとときに♡ 季節やライフスタイルに合わせて選べる豊富なラインナップは、毎日の習慣をもっと楽しくしてくれるはず。

あなたらしいリラックスタイムをKUNDALと一緒に見つけてみてください。