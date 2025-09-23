¡Ö¥Õ¥¡¥Ó¥å¥é¥¹¤¹¤®¤ë¡ª¡×À¼Í¥³¦¤Îà¥°¥é¥Ó¥¢¥×¥ê¥ó¥»¥¹áÌ¥ÏÇ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÂçÈ¿¶Á¡ª¡ÖÂ©¤¹¤ë¤ÎËº¤ì¤ë¡×¡ÖÎÉ¤¹¤®¤Æ»ëÎÏ¾å¤¬¤Ã¤¿¡×
º£·îÈ¯Çä¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤¬¹¥É¾
¡¡¿Íµ¤½÷ÀÀ¼Í¥¤¬¥°¥¢¥à¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿½¸¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸È¿¶ÁÂç¤¤¯¤Æ¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Ã¡×¤ÈX¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¡¢¥Ó¥Ó¥Ã¥È¥«¥é¡¼¤Î¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ç¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¤ÎÉâ¤ÎØ¤ËºÂ¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢À¼Í¥³¦¤Îà¥°¥é¥Ó¥¢¥×¥ê¥ó¥»¥¹á¤È¾Î¤µ¤ì¤ë°ëÉô²ÖÑÛ¡£
¡¡19ÆüÈ¯Çä¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ÖSUMMER VACATION in GUAM¡×(½¸±Ñ¼Ò)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡¢¥°¥¢¥à¤Ç¤Î²ÆµÙ¤ß¤ò°ì½ï¤Ë´¶¤¸¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ê¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ëÉô¤Ï¼Ì¿¿½¸¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÏ¢ÆüÅê¹Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥Ó¥å¥é¥¹¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤µ¤ÈÍÅ±ð¤µ¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤ÆºÇ¹â¡×¡ÖÈþ¤·¤¯¤ÆÂ©¤¹¤ë¤ÎËº¤ì¤ë¡×¡ÖÎÉ¤¹¤®¤Æ»ëÎÏ¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Û¤ó¤È´ãÊ¡¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¿¡£