¡Ö¿´¤¬²õ¤ì¤Æ¤¿¡×ÀÊÌÅ¬¹ç¼ê½Ñ¡¢²þÌ¾...40ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎàÇÉ¼ê¥¢¥²á¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö¤¤¤Ä¤âµ±¤¤¤Æ¤Æ¡¢¥¥é¥Ã¥¥é¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¡ª¡×
¡Ö½©¤â¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤ËÇÉ¼ê¥¢¥²¤Æ¤¯¡×
¡¡ÀÊÌÅ¬¹ç¼ê½Ñ¤ä²þÌ¾¤ò¸øÉ½¤·¤¿40ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤Îà¥»¥¯¥·¡¼¤¹¤®¤ëá¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Þ¥¸¤Ç·Ð¸³¤·¤¿»ö¤¬¤Ê¤¤ÁÛÁü³°¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤Ç1ÈÖ¤·¤ó¤É¤¤»þ´ü²á¤´¤·¤Æ¿´¤¬²õ¤ì¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¿´¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤ÏGENKING.(ÂçÊ¬¸©À¸¤Þ¤ì)¡£¡ÖµÕ¤ËÅö¤¿¤êÁ°¤ÎÆü¾ï¤¬¤É¤ì¤À¤±¹¬¤»¤ÇÂº¤¤¤«³Ø¤ó¤ÀÀ®Ä¹´ü¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¼Â¤Ï¿´¥Á¥ç¡¼Á¡ºÙ¤Ç¼å¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢³°¸«¤Ï¥´¥ê¶¯¤á¤ËÀ¹¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡£¤È¤æ¡¼¤³¤È¤Ç¡ÄÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Î¤¿¤á¤ËÉé¤±¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡£½©¤â¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤ËÇÉ¼ê¥¢¥²¤Æ¤¯¡£kpop demon hunters¤Î¥ë¥ß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤ÆÈ±¤ÎÌÓÊÔ¤ó¤À¤è¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¡¢ÊÔ¤ß¹þ¤ó¤ÀÈ±¤Ëà¥»¥¯¥·¡¼¤¹¤®¤ëá¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¿´¤¬²õ¤ì¤Æ¤¿¡×¤È¤¤¤¦GENKING.¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÏ«¤ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡Ö·ã¤¤ã¤ï¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤ËåºÎï¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤!¥¿¥¤¥×¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¤¤Ä¤âµ±¤¤¤Æ¤Æ¡¢¥¥é¥Ã¥¥é¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡GENKING.¤Ï¡¢2018Ç¯¤Î¼«Ãø¤ÇÀÊÌÅ¬¹ç¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢¸ÍÀÒ¾å¤â½÷À¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£21Ç¯¤Ë¤ÏÇ¯Îð¤ò¸øÉ½¡£23Ç¯¤Ë¤Ï·ÝÌ¾¤ò¡ÖGENKING¡×¤«¤é¡ÖGENKING.¡×¤Ë²þ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢17Ç¯¤Ë¸ÍÀÒ¾å¤Î¡Ö¸µµ±(¤²¤ó¤)¡×¤«¤é¡Öº»Æà(¤µ¤Ê)¡×¤ØËÜÌ¾ÊÑ¹¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢23Ç¯¤ËºÆÅÙ¡ÖÅÄÃæº»Æà¡×¤«¤é¡ÖÅÄÃæº´Æà¡×¤Ë²þ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£