¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¥ê¡¼¥°¡¡¢¦Âè£³£±Àá¡¡µþÅÔ£±¡½£±Ä®ÅÄ¡Ê£²£³Æü¡¦¥µ¥ó¥¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡µþÅÔ¤Ï¡¢Ä®ÅÄ¤È¤Î»î¹ç¤ò°ú¤Ê¬¤±¤Æ£³°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾£³£°Ê¬¤Ë£Ð£Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢£Æ£×¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¥¨¥ê¥¢¥¹¤¬¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤¬¼ºÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡À¶¿åÀï¤«¤éÃæ£²Æü¤Ç·Þ¤¨¤¿°ìÀï¤Ç¡¢µþÅÔ¤ÏÀèÈ¯¤ò£¶¿ÍÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿¡£º£µ¨½éÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿£Í£ÆÃæÌîÎÜÇÏ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Áê¼ê¥¦¥£¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÇØ¸å¤ò»È¤¦¤Ê¤É¤ÇÁ°È¾¤«¤é²Ì´º¤Ë¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ë¡£Æ±£±£¶Ê¬¤ËÀèÀ©¤Ïµö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Î®¤ì¤Ï¤Ä¤«¤ó¤À¤Þ¤Þ»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¸åÈ¾£³£°Ê¬¤Ë£Ä£Æ¿Ü³±ÑÂç¤¬ÅÝ¤µ¤ì¤Æ£Ð£Ë¤ò³ÍÆÀ¡£¥¨¥ê¥¢¥¹¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¸å¤í¤ËÂ¤ò¥¯¥í¥¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿½õÁö¤«¤é¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¬¡¢Áê¼ê£Ç£Ë¤ÎÃ«¤Ë¥³¡¼¥¹¤òÆÉ¤Þ¤ì¤Æ»ß¤á¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸åÆ±£´£µÊ¬¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ£Ð£Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡Ö¤Ò¤È¤Ä³°¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂçÃÒ¤Ë½³¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï£Æ£×¸¶ÂçÃÒ¤¬¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¡¢·è¤á¤¤Ã¤Æ°ú¤Ê¬¤±¡£¾¡¤ÁÅÀ£±¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡¢»î¹ç½ªÎ»¤Î½Ö´Ö¡¢¥¨¥ê¥¢¥¹¤Ï¡ÖÁ´¤Æ¼«Ê¬¤¬ÀÕÇ¤¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¤·¤ã¤¬¤ß¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¨¡¼¥¹¤Ë»î¹ç¸å¡¢¥´¡¼¥ëÎ¢¤ËµÍ¤á¤«¤±¤¿Ëþ°÷¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤Î¥Á¥ã¥ó¥È¤¬¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡£¡Ö´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¡¢¥¨¥ê¥¢¥¹¡£À¼±ç¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼õ¤±¼è¤ê¡¢¡Ö¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¢¤Î£Ð£Ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ì¤ÐµÕÅ¾¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤è¤ê¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¤½¤³¤«¤é¤Þ¤¿¼ó°Ì¤Î¹¶ËÉÀï¤ÎÃæ¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¾õÂÖ¤Ë¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¡£¤µ¤é¤ËÎý½¬¤·¤Æ¡¢Á°¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤È¡¢ÎÈ¤Ë¤¹¤ë¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£»Ä¤ê£·»î¹ç¡£¥ê¡¼¥°¶þ»Ø¤ÎÅÀ¼è¤ê²°¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¡£