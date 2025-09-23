【明治安田J1リーグ】ガンバ大阪 3ー1 横浜F・マリノス（9月23日／パナソニックスタジアム吹田）

【映像】宇佐美貴史、ありえへん直接FKスーパーゴール

ありえない位置からの直接FK弾が話題沸騰だ。

J1リーグ第31節でガンバ大阪と横浜F・マリノスが対戦。その79分に衝撃的なゴールが生まれる。

G大阪が左サイドの角度のない位置でFKを獲得。キッカーのFW宇佐美貴史は手を上げて味方に合図を送ってから右足でキック。ゴール前中央へのクロスかと思いきや、ボールは地を這う軌道でニアサイド一直線に飛んでいく。

まさかの直接シュートが、両チームの選手が入り乱れるボックス内を慌てさせる。横浜FMのGK朴一圭も遅れながら反応するも右足に当てるのがやっとで掻き出すことはできず、ボールはネットを揺らした。

ゴールを決めた宇佐美は立ち尽くし、自身のゴールに驚く表情を見せながら味方からの祝福を受けた。その一方、朴は呆然とするしかなかった。

解説・木場昌雄氏は「おそらくゴールを狙っていたと思います」とコメント。さらに、「F・マリノスの選手もクロスが頭に合ったと思いますから。半田陸のところで朴も少しブラインドになったんじゃないですかね、反応も遅れていますし。おそらく中へのクロスを想定してポジションを取っていたと思うんですけど、この狭いスペースにボールが来ることは予測していなかった状況ですよね。それを逆手にとって宇佐美は速く低いボールをゴールマウスに飛ばす。技術の高いところですよね」と称賛した。

今季2度目の直接FK弾に、ファンもABEMAのコメント欄やSNSでリアクション。「あんなところ通すなんて」「なぜこのコースに完璧に蹴れる！？」「ボール一個分あるかないか…こんなとこ狙ってくるなんて思わへんやろな」「宇佐美えぐいって」「あそこからゴロシュートで決めるってなにw」「宇佐美のスーパーゴール」「天才の衝撃ゴール」「すごく宇佐美貴史を感じた」「なにこれ！？」「うますぎて声出なかった」「ここ入るんかい」と驚愕している。

なお、試合はG大阪が3ー1で横浜FMに勝利。今季初のリーグ戦4連勝を飾っている。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1リーグ）

