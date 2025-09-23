泥沼５連敗で15戦未勝利の湘南。持ち前の“圧”がまだ足りなかったか。次節は残留争いの大一番。指揮官は「理屈じゃないところ」に注力
湘南ベルマーレは９月23日、J１第31節で川崎フロンターレとホームで対戦。立ち上がりからアグレッシブな姿勢を見せたが、28分、脇坂泰斗に決められて先制を許す。80分には伊藤達哉に追加点を奪われ、83分に舘幸希のゴールで１点を返すが、反撃もここまで。１−２で敗れ、泥沼の５連敗。これで15戦未勝利だ。
試合後のフラッシュインタビューで、山口智監督は「立ち上がりから本当に自分たちは圧をかけてくれましたし、90分を通して、そこの姿勢は見せてくれた」と振り返る。
それでも２つのゴールを許してしまった。ゴールも１点止まりで、まだまだ“圧”が足りなかったのかもしれない。後半の戦いぶりに関して「良かったとは思います」と評価する一方、「やっぱり結果のところにつながっていないので。もう一回、今の圧をより高めつつ、やらないといけない」と気を引き締める。
19位の湘南は次節、順位が１つ上の18位・横浜FCと敵地で相まみえる。残留争いの大一番。山口監督は「理屈じゃないところで戦う部分を多くしながら、相手を見てサッカーをしないといけない。変に頭の中を重くして（試合に）入らないように、良い準備をしたい。絶対に結果につなげたい」と意気込んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
