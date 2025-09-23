リスタートの一戦を白星で飾ることはできなかった。カーリングのワールドツアー世界最高峰・グランドスラム（ＧＳ）の１つである「マスターズ」（２３日、カナダ・オンタリオ州ロンドン）の１次リーグ初戦が行われ、２０２２年北京五輪銀メダルのロコ・ソラーレ（ＬＳ）は北海道銀行に４―８で敗れた。

２６年ミラノ・コルティナ五輪最終予選日本代表決定戦（１１〜１４日、北海道・稚内市みどりスポーツパーク）ではタイブレークでフォルティウスに２―７で敗れ、３大会連続の五輪出場はならなかった。それでもサードの吉田知那美は「五輪は４年後、８年後、１２年後もある。だからもうそんな悲観することない。強くなりたいと思い続ければ、きっとまたチャンスは来る」と前向きに話していた。

スキップ・藤沢五月は「みんなでご飯を食べながら、笑いながら、次のことをゆっくり考えたい」と語る一方で「チームで話し合いながらではあるが、気持ちの整理がついたら『世界一』を目指していいと思えたら、そこに向けてやっていきたい」とコメント。試合後には涙を流したが、今季の次なる試合を見据えていた。

２６年ミラノ・コルティナ五輪最終予選日本代表決定戦後、最初の試合は難敵の北海道銀行と対戦。８エンド（Ｅ）制の一戦は、２―４の第６Ｅに２点を奪って追いつくも、第７Ｅに大量４失点を喫して万事休すとなった。