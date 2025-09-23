秋元康プロデュース・MATSURI、独自の世界観で迫力のパフォーマンス 力強い歌声響かせる【STARRZ TOKYO 2025】
【モデルプレス＝2025/09/23】秋元康氏プロデュースの昭和歌謡グループ・MATSURIが23日、東京・日本工学院アリーナで開催された音楽＆ファッションイベント「STARRZ TOKYO 2025」に出演した。
【写真】MATSURI、ステージ上で輝く姿
MATSURIは華やかな衣装で「お祭りマンボ」を披露し、ライブを賑やかにスタート。会場全体が一体となり、楽しい雰囲気が広がる中「ジュリアに傷心」、「アガベの花」を披露し、優雅で落ち着いた雰囲気を漂わせた。力強い歌声と息の合ったダンスで会場のムードを一層盛り上げ、ラストの「汚れちまった涙」では、観客の心に深く響くパフォーマンスを披露。MATSURIの圧巻のステージに、会場からは惜しみない拍手が送られた。
M1.お祭りマンボ
M2.ジュリアに傷心
M3.アガベの花
M4.アヴァンチュール中目黒
M5.僕らの口笛
M6.夏のお嬢さん
M7.汚れちまった涙
昨年初開催され、イベント関連投稿のインプレッションが約2,000万impを突破するなど、SNSを中心に大きな話題を呼んだ「STARRZ TOKYO」。2年目を迎える今回は会場の規模を拡大。MATSURIのほか、AKB48、ISSEI、福本大晴らアーティストのほか、モデルやインフルエンサーが出演し、次世代のエンタメカルチャーを届ける。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】MATSURI、ステージ上で輝く姿
◆MATSURI「STARRZ TOKYO」で7曲パフォーマンス
MATSURIは華やかな衣装で「お祭りマンボ」を披露し、ライブを賑やかにスタート。会場全体が一体となり、楽しい雰囲気が広がる中「ジュリアに傷心」、「アガベの花」を披露し、優雅で落ち着いた雰囲気を漂わせた。力強い歌声と息の合ったダンスで会場のムードを一層盛り上げ、ラストの「汚れちまった涙」では、観客の心に深く響くパフォーマンスを披露。MATSURIの圧巻のステージに、会場からは惜しみない拍手が送られた。
◆MATSURI「STARRZ TOKYO 2025」セットリスト
M1.お祭りマンボ
M2.ジュリアに傷心
M3.アガベの花
M4.アヴァンチュール中目黒
M5.僕らの口笛
M6.夏のお嬢さん
M7.汚れちまった涙
◆音楽×ファッションの祭典「STARRZ TOKYO」2度目の開催
昨年初開催され、イベント関連投稿のインプレッションが約2,000万impを突破するなど、SNSを中心に大きな話題を呼んだ「STARRZ TOKYO」。2年目を迎える今回は会場の規模を拡大。MATSURIのほか、AKB48、ISSEI、福本大晴らアーティストのほか、モデルやインフルエンサーが出演し、次世代のエンタメカルチャーを届ける。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】