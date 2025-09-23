秋の味覚を堪能！表参道『DEK』で秋限定アフタヌーンティー♡

秋の味覚を贅沢に楽しむ「実りの秋のアフタヌーンティー ～芋栗かぼちゃ～」が、表参道のレストラン「DEK」で2025年10月2日から11月16日まで開催されます。秋ならではのスイーツやセイボリーを楽しみながら、季節の恵みを存分に味わえるこの特別なひととき。心温まる秋の味覚を、ゆったりとしたアフタヌーンティーで贅沢に楽しんでみてはいかがですか？

秋限定！芋栗かぼちゃをテーマにした豪華アフタヌーンティー

（左）紫芋のカップシフォンケーキ/（右）かぼちゃのベイクドチーズケーキと渋皮栗のチョコブラウニー

（左）かぼちゃ大福/（右）スイートポテトアップルパイ

（左）マロンティラミス/（中央）焼き芋ブリュレタルト/（右）洋風大学いも

「DEK」の「実りの秋のアフタヌーンティー ～芋栗かぼちゃ～」は、秋の恵みをふんだんに使ったスイーツとセイボリーが魅力。

焼き芋ブリュレタルトやマロンティラミス、かぼちゃ大福など、秋の味覚を凝縮したスイーツが目を楽しませてくれます。

（手前）自家製ライ麦パンと栗のハーブディップ（奥）栗ときのこのペンネゴルゴンゾーラ

セイボリーには、栗ときのこのペンネゴルゴンゾーラや、香ばしいライ麦パンと栗のハーブディップが秋の深まりを感じさせます♡

国産フルーツやドリンクも楽しめる贅沢なひととき

国産フルーツの盛り合わせ

「DEK」のアフタヌーンティーでは、青果の老舗仲卸ならではの厳選された国産フルーツも楽しめます。旬のフルーツが最も美味しい状態で提供され、フレッシュでジューシーな味わいが堪能できます。

さらに、紅茶やハーブティー、フルーツビネガードリンクなど、豊富なドリンクメニューも飲み放題で提供され、心ゆくまでお楽しみいただけます♪

予約必須！限定アフタヌーンティーの詳細と料金

「実りの秋のアフタヌーンティー」は、2025年10月2日（木）から11月16日（日）まで、DEKの2階『DEK DINING』で提供されます。

料金は、シャンパンやクラフトジン付きで\8,000（税込）、ドリンクのみのアフタヌーンティーは\6,500（税込）で楽しめます。

前日12時までに要予約なので、お早めにチェックして秋の味覚を贅沢に味わってみてください♡

秋の味覚を贅沢に楽しむ特別なひととき



秋の味覚がぎゅっと詰まったアフタヌーンティーを「DEK」で堪能して、秋の深まりを感じるひとときを過ごしてみませんか？

旬の芋栗かぼちゃを使ったスイーツやセイボリー、厳選された国産フルーツが贅沢に並ぶこのアフタヌーンティーは、秋ならではの味覚を満喫できる絶好のチャンス。

予約はお早めに♪ぜひこの機会にチェックしてみてください。