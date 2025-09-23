¡Ö¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Î·ä´Ö¤Ë...¡×¿Íµ¤½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿àÈá·àá¤¬ÏÃÂê¡Ö¼õ¤±¿È¤¬¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö»ý¤Á¼ç¤Îº²¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤Þ¤¹¤Í¡×
¡ÖÌµ»ö¤Ë²ó¼ý¤Ç¤¤Þ¤·¤¿...¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡×½êÂ°¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼ÎÓ²¼»íÈþ(¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È)¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±Î½¤ÎMIRAI¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç21Æü¸áÁ°¤Ë¡ÖÎÓ²¼»íÈþ¤Ç¤¹¡£º£MIRAI¤Î·ÈÂÓ¼Ú¤ê¤Æ¤Þ¤¹¡£¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Î·ä´Ö¤Ë·ÈÂÓ¤òÍî¤È¤·¤Þ¤·¤¿... ²ó¼ý¤Ç¤¤ë¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó...¡×¤È¡¢ÎÓ²¼¤¬°Ø»Ò¤¬ÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿²ñ¾ì¤Î¶ù¤ÇÊòÁ³¤ÈºÂ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¼Ì¿¿¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸á¸å¤Ë¤ÏÎÓ²¼ËÜ¿Í¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¡ÖÌµ»ö¤Ë²ó¼ý¤Ç¤¤Þ¤·¤¿... Ãæ¿È¸«¤¨¤Æ¤ë... ¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ç¤¹¤¬´ñÀ×Åª¤Ë»È¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Ê¡¼¥â¡¼¥É¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÄÌÃÎ¤¬¤¦¤ë¤µ¤¤¡×¤È¡¢¥Ò¥Ó¤¬Æþ¤ê¤Ä¤Ä¤â¸¶·Á¤ò¤È¤É¤á¤Æ¤¤¤ëÀÖ¤¤¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ËÌµ»ö¤Ë²ó¼ý¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö´ñÀ×¤¹¤®¤ë¡Ä!¡×¡Ö¤´¼«¿È¤Î¥¹¥Þ¥Û¤â¡¢¼õ¤±¿È¤¬¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ë¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÌÀÆü¤«¤é¥Í¥Ã¥¯¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤ò´«¤á¤Þ¤¹¡×¡Ö»ý¤Á¼ç¤Îº²¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£