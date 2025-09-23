ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 小田急線が藤沢−片瀬江ノ島で運転見合わせ 午前0時に運転再開の見… 小田急線が藤沢−片瀬江ノ島で運転見合わせ 午前0時に運転再開の見込み 本鵠沼−鵠沼海岸で人身事故の影響 小田急線が藤沢−片瀬江ノ島で運転見合わせ 午前0時に運転再開の見込み 本鵠沼−鵠沼海岸で人身事故の影響 2025年9月23日 23時14分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 小田急電鉄によりますと、小田急江ノ島線の本鵠沼と鵠沼海岸の間で起きた人身事故の影響で、藤沢と片瀬江ノ島の間で運転を見合わせています。運転再開は午前0時の見込みだということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト “ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った！ “何となく”で選んでいませんか？効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】 「50ccって便利だったので残念」ガソリン原付バイク10月で新車の生産終了へ 販売店から切実な声「売り上げに直結する重要な問題」 柿を食べ過ぎて緊急手術...！？ 柿胃石症ってご存知ですか 関連情報（BiZ PAGE＋） 上田, 慰霊祭, 寺田屋, リペア工事, 葬儀, 仏壇, 配線, 神事, ホテル, ネジ