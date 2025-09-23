Number_iが、Appleの最高経営責任者（CEO）ティム・クックとのコラボ画像＆動画を連続投稿。大反響となっている。

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■SNSのコメント欄は「すごい！」「ヤバイ！」のオンパレード

Number_iが、9月26日にリニューアルオープンを控えた、東京のApple銀座を訪問。Appleの最高経営責任者（CEO）ティム・クックと対面した。

そして、19時45分頃に、まずティム・クックが、

「東京のエネルギーには特別なものがあります！

再びここに戻ってきてNumber_iと一緒に、9月26日金曜日にオープンするまったく新しいApple Ginzaの sneak peekに参加できて本当にワクワクしています。」

のコメントとともに、Number_iの3人と一緒に、Apple銀座をバックに、仲良くセルフィー動画を撮る様子が捉えられたXを投稿。

その後Number_iが、この投稿を

「おかえりなさい、ティム！」

のコメントと「#Number_Tim」のハッシュタグとともに、自身のXアカウントから発信。さらに21時10分頃に、岸優太が撮影した、Number_i × ティム・クックのセルフィー動画が、Number_iの公式SNSにて公開された。

投稿には、

「Tim Cookさんとセルフィー

iPhone 17 Pro Maxの新しい

センターフレームフロントカメラがいいね」

とのコメントが綴られ、今回のセルフィー動画の撮影に使用されたiPhoneの新機種のインプレッションにも触れられている。

撮影中、4人は終始おだやかな笑顔。そして、SNSのコメント欄は「すごい！」「ヤバイ！」のオンパレード。銀座のど真ん中で、まさに奇跡の瞬間が記録されることとなった。

■AppleとNumber_iによるコラボ企画が始動

なおAppleは、Apple銀座の再始動を記念して、Number_iとのコラボによる特別なToday at Appleセッションを実施。

シングル「未確認領域」で空間オーディオと空間ビデオを探索する、特別なToday at Appleスポットライトセッションは、Apple 銀座限定で公開されたあと、10月11日より日本全国のApple Storeにて展開されるとのことだ。続報に注目しよう。