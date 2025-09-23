¡ÚÀÄ¿¹¶¥ÎØ¡¡G3Á±ÃÎÄ»ÇÕÁèÃ¥Àï¡Û·´»Ê¹ÀÊ¿¡¡ºÇ½ª2³Ñ¤«¤é·þ¤Ã¤Æ²¡¤·ÀÚ¤ê¡¡½ªÈ×Àï¤ËÃÆ¤ß¤Îº£Ç¯µÇ°6V
¡¡ÀÄ¿¹¶¥ÎØ³«Àß75¼þÇ¯¤ß¤Á¤Î¤¯µÇ°G3¡ÖÁ±ÃÎÄ»ÇÕÁèÃ¥Àï¡×¤Î·è¾¡Àï¤¬23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢·´»Ê¹ÀÊ¿¡Ê35¡á¿ÀÆàÀî¡¦99´ü¡Ë¤¬Í¥¾¡¡¢¾Þ¶â562Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£·´»Ê¤ÎµÇ°Í¥¾¡¤Ï6·î¤Î¼è¼êµÇ°°ÊÍè¡¢º£Ç¯6²óÌÜ¡£G3Í¥¾¡¤Ï27²óÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤ÏµÆÃÓ¡½¹Ó°æ¡½·´»Ê¡½Æî¡½¿·»³¡½°¤Éô¡½±ÊÂô¡½²ÏÃ¼¡½¾¾²¬¤Ç¼þ²ó¡£ÀÖÈÄ¤Ç²ÏÃ¼¡½¾¾²¬¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤¬µÆÃÓ¤¬ÆÍ¤ÃÄ¥¤ë¡£²ÏÃ¼¤Ï²¼¤²¤Æ¼þ²ó¤ÎÂâÎó¤ÇÂÇ¾â¡£µÆÃÓ¤Ï¸åÊý¤ò·Ù²ü¤·¤Ê¤¬¤é½ù¡¹¤ËÆ§¤ß¾å¤²¤ë¡£3ÈÖ¼ê¤Î·´»Ê¤Ï¿·»³¤ò·Ù²ü¤·¤Ê¤¬¤éºÇ½ª2³Ñ¤«¤é·þ¤ë¡£·´»Ê¡½Æî¤Î»Å³Ý¤±¤Ë¿·»³¡½°¤Éô¡½±ÊÂô¤¬Â³¤¯¡£·´»Ê¤ÏËöµÓ¤â³Î¤«¤Ë²¡¤·ÀÚ¤ë¡£Ä¾Àþ¤Ç¿¤Ó¤¿¿·»³¤¬·´»ÊÄÉÁö¤ÎÆî¤ò¤«¤ï¤·¤Æ2Ãå¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡·´»Ê¤Ï¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤òÃÙ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½Ð¤Æ¤ß¤Æ¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¤°ÌÃÖ¤¬¼è¤ì¤¿¡£µÆÃÓ·¯¤âÆÍ¤ÃÄ¥¤ê¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç3ÈÖ¼ê¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤«¤é¤È¡£¿·»³·¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¤Î»Å³Ý¤±¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤¤¤¤´¶³Ð¤ÇºÇ¸å¤Þ¤ÇÆ§¤á¤¿¤·¡¢Í¥¾¡¤ÏÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¥ì¡¼¥¹¤òÎäÀÅ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤ÎÊ¡°æ¶¦Æ±ÄÌ¿®¼ÒÇÕ¤Ï½éÆü°ì¼¡Í½Áª¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤¬¡Öº£²ó¤Ï4Æü´Ö¡¢¼«ÎÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¡£¤³¤ÎÍ¥¾¡¤òµ¡¤Ë¸åÈ¾Àï¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£G1¤Ï¤¢¤È2¤Ä¡Ê´²¿Î¿Æ²¦Ç×¤È¶¥ÎØº×¡Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÆü¡¹¤ÎÎý½¬¤òÂÕ¤é¤º¤ËÈ÷¤¨¤¿¤¤¡×¡£½ªÈ×Àï¤ËÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤ëº£Ç¯6²óÌÜ¤ÎµÇ°Í¥¾¡¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡þ·´»Ê¡¡¹ÀÊ¿¡Ê¤°¤ó¤¸¡¦¤³¤¦¤Ø¤¤¡Ë1990Ç¯¡ÊÊ¿2¡Ë9·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô½Ð¿È¤Î35ºÐ¡£»ÔÎ©²£ÉÍ¾¦¹âÂ´¡£2011Ç¯1·î¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï1154Àï430¾¡¡£G1Í¥¾¡¤ÏÂè62²ó¶¥ÎØº×¡Ê20Ç¯¡Ë¡¢Âè36¡¢39²óÁ´ÆüËÜÁªÈ´¶¥ÎØ¡Ê21¡¢24Ç¯¡Ë¡£»Õ¾¢¤ÏÉã¿Æ¤ÎÀ¹É×¤µ¤ó¡Ê50´ü¡á°úÂà¡Ë¡£1¥á¡¼¥È¥ë67¡¢80¥¥í¡£·ì±Õ·¿A¡£