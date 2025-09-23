「グレーも追加で購入！」【無印良品】驚異の990円！「7分袖Tシャツ」

カジュアルでデイリー使いしやすいTシャツ。大人が毎日コーデに取り入れるなら、【無印良品】から登場した7分袖Tシャツが狙い目かも。今回は、プチプラコーデを中心に投稿しているインフルエンサー@panko0821さんが、「990円でビックリした」と絶賛しているアイテムをご紹介。程よい肌見せで大人っぽく着られるTシャツは、ワードローブに欠かせなくなるかも。

程よい抜け感のあるボートネック & 7分袖Tシャツ

【無印良品】「婦人 天竺編みボートネック七分袖Tシャツ」\990（税込）

@panko0821さんが、「ボートネックで7分袖でとっても着やすくて」「生地もさらっとして着心地も最高」と紹介しているTシャツ。カジュアルながらも、ボートネックや7分袖など抜け感のあるデザインが、大人っぽい雰囲気を醸し出します。シンプルなワンツーで爽やかに着こなしたり、キャミワンピやジャンスカとのレイヤードスタイルでも活躍しそう。黒や白などのベーシックなカラーから、差し色になるペールグリーンやラベンダーまで、全6色をラインナップ。

カジュアルなのに上品見え！ ライトグレーのTシャツ

@panko0821さんは、「前回黒を買って今回はライトグレーを購入」とイロチ買いを報告。ニュアンス感のあるライトグレーは、カジュアルでいて上品なムードが漂います。ルーズなワイドジーンズと合わせても、シックな色味が大人顔コーデに引き寄せてくれるのが魅力的。秋口には、ベストやジャケットとのレイヤードスタイルも楽しめそうです。

