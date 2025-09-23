22/7「何百件と溜まっちゃうくらい」グループLINEが盛り上がる【STARRZ TOKYO 2025】
【モデルプレス＝2025/09/23】秋元康総合プロデュースのもと、Sony MusicとANIPLEXがタッグを組んだ声優アイドルプロジェクト22/7（ナナブンノニジュウニ、通称「ナナニジ」）が23日、東京・日本工学院アリーナで開催された音楽＆ファッションイベント「STARRZ TOKYO 2025」に出演。舞台裏でモデルプレスのインタビューに応じた。
日本を代表する有名クリエイターが手掛けたキャラクターの声優アイドルオーディションで結成された彼女たちは「後でわかること」「あなたでなくちゃ」「舌打ち」「22/7」の4曲を披露。キュートな表情と歌声で見る者を釘付けにした。
― 「STARRZ TOKYO 2025」セットリストの注目ポイントを教えてください。
天城サリー：今回素敵な方々がたくさん出演されるということで、22/7の強みを出したくて、キュートな曲からかっこいい曲まで全4曲、初見の方々でも楽しめる歌を選んできました。初めてグループ名が入っている「22/7」では、ラップにも初挑戦して、グループの自己紹介ソングのようになっているので、今回のようなイベントでもより一層盛り上がれるのではないかなと思っています。楽しんでいただきたいです！
― 「音楽×ファッションの祭典」にちなみ、私服が1番おしゃれなメンバーは誰ですか？
河瀬詩：麻丘真央ちゃんはいつも女性らしい服装なのですが、プラスで少しカジュアルな部分もあって、自分に似合うシルエットのお洋服が分かっているなと思います。今を楽しんで生きていることが服装からも伝わってくるので、すごく好きです（笑）！
麻丘：最近は大人っぽいフェミニンなワンピースがお気に入りなのですが、その日一緒に遊ぶ相手や行く場所に合わせてコーディネートしています。「この子は何色が好き」「この子はガーリーめのお洋服で来るだろうな」と考えて、その日その日で決めています。
― 最近メンバーの間で流行っていることはなんですか？
椎名桜月：元々メンバーだけのグループLINEを動かすことは多かったのですが、最近は「どっちの服を買った方がいいと思う？」など、日常の些細なことまでLINEをするようになりました。メンバーのグループLINEで質問すると、一気に6人から意見がもらえるんです。皆結構バラバラの価値観を持っていて、すごく話が盛り上がるので、仕事などでLINEを開けないでいると、何百件と溜まっちゃうくらいです。
― モデルプレスには自分の夢を追いかけている読者がたくさんいます。そういった方々に向けて「夢を叶える秘訣」を教えてください。
望月りの：夢を強く頭の中で思い浮かべて「絶対叶うぞ」と信じ続けることが大事だと思います。私たちも「10周年記念ライブで武道館に立つ」という目標を叶えるために頑張ります！
― ありがとうございました！
昨年初開催され、イベント関連投稿のインプレッションが約2,000万impを突破するなど、SNSを中心に大きな話題を呼んだ「STARRZ TOKYO」。2年目を迎える今回は会場の規模を拡大。AKB48、ISSEI、福本大晴らアーティストのほか、モデルやインフルエンサーが出演し、次世代のエンタメカルチャーを届ける。（modelpress編集部）
◆音楽×ファッションの祭典「STARRZ TOKYO」2度目の開催
