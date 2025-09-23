Ê¿²¬¥¢¥ó¥Ç¥£½é¤ÎÀ¤³¦Àï¤¬·èÄê¡ª¡¡11¡¦14ÊÆ¹ñ¤ÇWBA²¦¼Ô¥é¥Ã¥»¥ë¤ËÄ©Àï¡¡¥Ý¡¼¥ëVS¥Ç¡¼¥Ó¥¹¤ÈÆ±¶½¹Ô
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°WBAÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé1°Ì¤ÎÊ¿²¬¥¢¥ó¥Ç¥£¡Ê29¡áÂç¶¶¡¢24¾¡19KO¡Ë¤¬¡¢11·î14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¤ËWBAÀ¤³¦Æ±µé²¦¼Ô¥²¡¼¥ê¡¼¡¦¥¢¥ó¥È¥¥¥¢¥ó¡¦¥é¥Ã¥»¥ë¡Ê29¡áÊÆ¹ñ¡¢18¾¡17KO1ÇÔ¡Ë¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È23Æü¡¢½êÂ°¤¹¤ëÂç¶¶¥¸¥à¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Î¥«¥»¥ä¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢À¤³¦Åª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼·ó¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Î¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥Ý¡¼¥ë¡Ê28¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤ÈÀ¤³¦3³¬µéÀ©ÇÆ¤ÎWBAÀ¤³¦¥é¥¤¥È²¦¼Ô¥¸¥ã¡¼¥Ü¥ó¥Æ¡¦¡È¥¿¥ó¥¯¡É¡¦¥Ç¡¼¥Ó¥¹¡Ê30¡áÆ±¡Ë¤Ë¤è¤ë¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤ò¥á¥¤¥ó¤È¤¹¤ë¡ÖMOST¡¡VALUABLE¡¡PROMOTIONS¡×¶½¹Ô¤Ø¤Î»²Àï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡À¤³¦½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ëÊ¿²¬¤Ï13Ç¯12·î¤Ë¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢21Ç¯10·î¤ËÆüËÜ¡¢WBO¥¢¥¸¥¢¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡ÊAP¡Ë¤Î2´§¤ò³ÍÆÀ¡£23Ç¯6·î¤Ë¤ÏÀ¤³¦Ä©Àï¤ËÈ÷¤¨¤ÆWBO¡½AP²¦ºÂ¤òÊÖ¾å¡£ºòÇ¯9·î¤ËWBAÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥ÈµéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤ÇÆ±µé»ÃÄê²¦¼Ô¥¤¥¹¥Þ¥¨¥ë¡¦¥Ð¥í¥Ã¥½¡Ê42¡á¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡Ë¤Ë9²ó2Ê¬58ÉÃTKO¤Ç²¼¤·¡¢Àµµ¬²¦¼Ô¤Ø¤ÎÄ©Àï¸¢¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸µWBCÀ¤³¦¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¥²¡¼¥ê¡¼¡¦¥é¥Ã¥»¥ë¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ê37¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤é¤ò·»¤Ë»ý¤Ä¥é¥Ã¥»¥ë¤Ï¡¢ºòÇ¯6·î¤ËÀ¤³¦½éÄ©Àï¤ÇWBCÀ¤³¦Æ±µé»ÃÄê²¦ºÂ·èÄêÀï¤ËÄ©¤ó¤À¤¬¡¢¥¢¥ë¥Ù¥ë¥È¡¦¥×¥¨¥¸¥ç¡Ê¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¡Ë¤Ë1¡½2¤ÎÈ½ÄêÉé¤±¡£¤¿¤Àº£Ç¯3·î¤ÎWBAÀ¤³¦Æ±µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤ÏÁ°²¦¼Ô¥Û¥»¡¦¥Ð¥ì¥ó¥º¥¨¥é¡Ê28¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤ËÂçº¹È½Äê¾¡¤Á¤Ç¡¢²¦ºÂ³ÍÆÀ¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏNetflix¤ÇÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£