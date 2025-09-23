アスラン・ザラ脱走 『ガンダムSEED DESTINY 』第36話に大反響「ここのミーア好き」「メイリンちゃん…」
アニメ『機動戦士ガンダムSEED DESTINY HDリマスター』の第36話「アスラン脱走」が23日、TOKYO MXで放送された。
【画像】裸！メイリンのシャワー後 豹変したミーア…公開された場面カット
第36話は、デスティニーを与えられ喜ぶシンとは対照的に、アスランは「なぜ彼らを。アークエンジェルとフリーダムを討てと命じられたのですか。」と、デュランダルへ食って掛かる。
キラたちが戦局を混乱させたのは確かだが、「戦争を終わらせたい」という意味では、同志には違いないのだ。デュランダルへ疑いの眼差しを向けるアスランに、ミーアは不安を覚える。ヘブンズベース攻撃を目前に控えたジブラルタル基地内は、デュランダルの考えに賛同してザフト側に付いた地球軍も迎え入れ、これまで以上に騒然としていた。
そんな中アスランを訪ねたミーアは、今すぐデュランダルに従うよう説得を始めた。彼女は、デュランダルとレイの会話を立ち聞きし、アスランに危機が迫っていることを知ったのだ。
与えた役割に従わない者は、容赦なく切り捨てる…それがデュランダルの本性だったのである。追っ手の掛かったアスランはミーアを連れて逃げようとしたが、彼女はその手を振り払い、ラクスとして生きることを選んだ。
アスランは、メイリン・ホークの機転のおかげで基地保安要員を振り切り、グフのハンガーへ辿りつく。しかし、そこに現れたレイは、メイリンもろともアスランを仕留めようとした。成り行きでメイリンと共にグフへ乗り込んだアスランは、アークエンジェルと合流すべく、ジブラルタルを脱出。レイはすぐさまレジェンドを駆り、アスランの裏切りに驚くシンと共に、その後を追う。
ネット上では「みんな大好きアスラン脱走回」「アスラン無双カッコイイ」「キラの存在はアスランにそれだけ影響力があって殺したってアスランの中から消せはしないw」「ここのミーア好きなんだよなー」「ここでメイリンはアスランを助けることを決意」「メイリンちゃん…」などの声が出ている。
