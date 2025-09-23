◇明治安田J1リーグ第31節 町田1―1京都（2025年9月23日 サンガスタジアム）

5位・FC町田ゼルビアは2位・京都との上位対決で先制するも、終盤に追いつかれて1―1の引き分けに終わった。DF岡村大八（28）が前半16分に先制弾を放つも、後半アディショナルタイムに失点。勝ち点3を逃し、首位・鹿島との勝ち点差が9に開いた。

黒田剛監督（55）は試合後の会見で「リードしていただけに最後、残り10分くらいの踏ん張りを見せないといけない。後半に入った選手たちが機能しなかった」と指摘した。

1―0の後半アディショナルタイム、途中出場のFW沼田が自陣ペナルティーエリア内で痛恨のファウル。GK谷がPKを止めることができず同点とされた。指揮官は試合後、選手たちへ「我々が勝てたゲーム。最後のやるべき仕事、責任、仲間のために自分がどうするべきかもっと考えてほしい。新しく（途中出場で）入った選手たちがやるべきことをもっとやらないと」などと伝えたという。

先制弾を放ったDF岡村はプレー中に右膝を痛めた様子を見せ負傷交代。黒田監督は岡村の状態について「まだ報告がないので分からない。無事であることを願っている」と話した。守備陣ではDF菊池流帆がケガで長期離脱中。残り7試合のリーグ戦はもちろん、準決勝が控える天皇杯、初参戦のアジア・チャンピオンズ・リーグ・エリート（ACLE）に向けても不安が残る一戦となった。