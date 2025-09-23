【明治安田J1リーグ】鹿島アントラーズ 3ー1 セレッソ大阪（9月23日／メルカリスタジアム）

【映像】批判殺到の「クリア空振り」

セレッソ大阪のDF西尾隆矢が、鹿島アントラーズ戦で痛恨ミスから失点に関与。ファンから非難の声が集まっている。

9月23日のJ1リーグ第31節でC大阪は鹿島と対戦。1―1で迎えた53分、攻撃を防がれた直後にカウンターを浴びてしまう。

鹿島のDF植田直通が自陣から深い位置から前線に縦パスを送ると、そのボールに反応したのは昨季までC大阪に所属していたFWレオ・セアラだった。C大阪のDF西尾も足を伸ばしてクリアを試みたが、バウンドしたボールにタイミングが合わず空振りのような格好に。ボールはそのままレオ・セアラに繋がり、GKとの1対1から右足アウトサイドの絶妙ショットでゴールネットを揺らされた。

このシーンは、解説・佐藤悠介氏が「少し手前でボールが伸びたんですね。植田のキックも良かった。伸びも計算したボールなのか」と語った通り、植田とレオ・セアラのシンプルな攻撃のクオリティーの高さに注目が集まった。

一方で、C大阪からすると西尾の守備対応も看過できないものだった。試合を見守ったファンは、ABEMAのコメント欄やSNSでリアクション。「ひどい」「やらかした」「西尾なにしてんのよ」「集中を切らすなよ」「もうユース出身とかで擁護できん」「まじ西尾なにしてんねん」「一番やっちゃいけない」「これ空振りはきついて」「まじで勘弁してくれ…」「明らかに残り西尾くんしかいないシチュエーションで一番最悪な選択肢を取った」など、辛辣な言葉が並んだ。

西尾は最後までピッチに立ったが、C大阪は1―3で敗戦。U-23日本代表として2024年のパリ・オリンピックでも躍動した24歳DFにとっては、ほろ苦い試合となってしまった。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1リーグ）

