¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬»î¹ç¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹£²Éô£Ó¥é¥ó¥¹¤Ëº£µ¨¤â»ÄÎ±¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿£Í£ÆÃæÂ¼·ÉÅÍ¡Ê£²£µ¡Ë¤Ë´Ø¤·¡Ö£²Éô¤Ë¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¹ñºÝÉñÂæ¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼«¥Á¡¼¥à¤Ç¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢ÂåÉ½¤ÎÉñÂæ¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¾·½¸¸õÊä¤Ç¤¢¤ë¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤¬£²Éô¤Ë¹ß³Ê¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÃæÂ¼¤Ï°ÜÀÒ¤ò»Ö´ê¤·¡¢º£²Æ¤ÎÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤âÉÔ»²²Ã¡£ÂåÉ½¤ÎÊÆ¹ñ±óÀ¬¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨½é½Ð¾ì¤·¤¿£²£°Æü¤Î¥µ¥ó¥Æ¥Æ¥£¥¨¥ó¥ÌÀï¤ÇÁáÂ®£±¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï£±£°·î¤Ë¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¡Ê£±£°Æü¡Ë¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ê£±£´Æü¡Ë¤ÈÀï¤¦¹ñÆâ¤Î¿ÆÁ±»î¹ç£²Àï¤Ë¸þ¤±¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼Áª¹Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£¤Î¥Ù¥¹¥È¤òÁª¤Ö¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö·Ð¸³¤ÎÀõ¤¤Áª¼ê¤Ë¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À£×ÇÕ¤ÎÉñÂæ¤Ç²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ï¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¾·½¸¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£¡ÖÊÆ¹ñ±óÀ¬¤Ç¡¢¸Ä¿Í¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤Ç¤¤¿Áª¼ê¡¢ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤éÊÕ¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£