櫻坂４６の井上梨名（２４）が２３日、自身の公式ブログで１０月２９日発売の１３枚目シングル「Ｕｎｈａｐｐｙ ｂｉｒｔｈｄａｙ構文」の活動を最後に、グループを卒業することを発表した。

井上は「今日はいつも応援してくださる皆さんに、お知らせがあります。１０月２９日に発売される１３枚目シングルの活動を持ちまして、櫻坂４６を卒業します」と報告。

続けて「たくさんの方に支えられながら精一杯活動してきて、自分の成長を自分で感じられるようになり、櫻坂４６のメンバーとして精一杯活動できた。思い残すことはない。そう胸を張って言える今、卒業を決断しました。櫻坂４６から大きな一歩を踏み出したいと思いました」と決断に至った経緯を説明。最後に「残り数ヶ月となりますが、最後まで櫻坂４６を全力で楽しんで頑張ります！」と決意をつづった。

井上は兵庫県出身で２０１８年夏の坂道合同新規メンバー募集オーディションに合格し、同年１２月に日本武道館で開催された「欅坂４６二期生／けやき坂４６三期生 お見立て会」で欅坂４６の二期生としてお披露目。２０年１０月より「欅坂４６」から「櫻坂４６」にグループを改名して活動を開始し、２１年４月発売の櫻坂４６の２枚目のシングル「ＢＡＮ」で表題曲メンバー入りを果たした。２２年からはラジオ番組のメインパーソナリティーを務め、２３年４月にはＴＢＳ系「ラヴィット！」の水曜担当も務めるなど活躍の場を広げていた。

◆井上 梨名（いのうえ・りな）２００１年１月２９日、兵庫県出身。２４歳。１８年、前身の「欅坂４６」に２期生として加入。２１年、２枚目シングル「ＢＡＮ」で初選抜。レギュラー番組はニッポン放送「櫻坂４６ こちら有楽町星空放送局」（日曜・後１１時）、テレビ朝日系「サクラミーツ」（木曜・深夜１時５８分）。身長１６３センチ。血液型Ａ。愛称・いのり。