福本大晴、“ボカロ調”新曲「OTOGI」初披露に緊張 最近ハマっていることとは？「中毒性があります」【STARRZ TOKYO 2025】
【モデルプレス＝2025/09/23】福本大晴が23日、東京・日本工学院アリーナで開催された音楽＆ファッションイベント「STARRZ TOKYO 2025」に出演。舞台裏でモデルプレスのインタビューに応じた。
福本大晴はボーカロイド調の新曲「OTOGI」を初披露。そのほか「恋の上昇気流」「EVERYBIRTHDAY」「EVE」などを披露し、多彩な魅力で会場を圧倒した。
― 「STARRZ TOKYO 2025」セットリストの注目ポイントを教えてください。
福本：結構ワンマンライブが多いので、こういうイベント自体珍しいんです。他のアーティストさんがいらっしゃる中でボカロ調の「OTOGI」という結構イレギュラーな楽曲を初披露するので、イレギュラーとイレギュラーが重なって、パフォーマンスしたときにどうなるか未知数な部分もあり、緊張します。全力を出して、楽しんでもらえるようにします。
― 「音楽×ファッションの祭典」にちなみ、秋冬に気になっているファッションを教えてください。
福本：今まで黒と白の服が多くて、Tシャツもほぼ黒と白なんですけど、最近はちょっと色も挑戦しています。海外の方のインスタとかを見て参考にして、結構派手な色を入れてみたりしています。
― 衣装にもご自身の好みを取り入れられているのでしょうか？
福本：はい。衣装も結構自分でやっていて、だから似ちゃうんですよね（笑）。自分の好みの方にいっちゃうので、次は楽曲やツアーのテーマにがっつり寄せた衣装を作ってみたいです。
― 今日の衣装もすごく素敵です。
福本：僕はパールが好きなのですが、この衣装も結構パールついてたりします。今日は他の方が色を使ったり明るい系で来るかと思ったので、逆に黒で行こうかなという感じでこれにしました。僕の衣装の中でこれが1番派手なので、照明とかカメラに映えそうです。
― 最近のマイブームはなんですか？
福本：「DEATH STRANDING」っていうゲームにめっちゃハマってます。簡単に言うと配達するゲームなんですけど、新しく続編が出て、それをやっています。日本のゲームなので日本人やから分かる小ネタ多くて楽しいです。結構中毒性があります。
― モデルプレスには自分の夢を追いかけている読者がたくさんいます。そういった方々に向けて「夢を叶える秘訣」を教えてください。2024年10月のインタビューでは「継続すること」と仰っていました。
福本：継続することは大事ですよね。あとはなんやろ、周りを頼ることも大事なのかなと思います。これは最近観ているアニメで言っていたんですが、一人で抱えられる容量なんて全然ないので、意外と話したら楽になることも思います。なので、周りに頼りながら、コツコツと継続することですね。悩んだらとにかくやってみる。どうなるかは分からないですけど、人生長いので、とりあえずやってみることが大事だと思います。
昨年初開催され、イベント関連投稿のインプレッションが約2,000万impを突破するなど、SNSを中心に大きな話題を呼んだ「STARRZ TOKYO」。2年目を迎えた今回は会場の規模を拡大。AKB48、ISSEIらアーティストのほか、モデルやインフルエンサーが出演し、次世代のエンタメカルチャーを届けた。（modelpress編集部）
◆音楽×ファッションの祭典「STARRZ TOKYO」2度目の開催
昨年初開催され、イベント関連投稿のインプレッションが約2,000万impを突破するなど、SNSを中心に大きな話題を呼んだ「STARRZ TOKYO」。2年目を迎えた今回は会場の規模を拡大。AKB48、ISSEIらアーティストのほか、モデルやインフルエンサーが出演し、次世代のエンタメカルチャーを届けた。（modelpress編集部）
