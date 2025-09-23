「タイプロ」前田大翔、チャーミングな自己紹介で会場虜に 個性溢れるパフォーマンス披露【STARRZ TOKYO 2025】
【モデルプレス＝2025/09/23】timeleszによるオーディション番組「timelesz project -AUDITION-」（タイプロ）に参加していた前田大翔が23日、東京・日本工学院アリーナで開催された音楽＆ファッションイベント「STARRZ TOKYO 2025」に出演した。
【写真】前田大翔、ステージ上で輝く姿
前田はステージに登場すると「SHOW TIME〜You are the only Princess〜」で華麗にライブをスタート。観客1人ひとりと目を合わせながら、キュートにダンス。会場の空気を自分のものにすると、続く「Beautiful World」では、豊かな表情と力強い歌声で会場を一層盛り上げた。
また、2曲目が終わると「前田大翔と言います！ソロアイドルをやらせてもらっています。ファンのみんなが大好きです！」とチャーミングに自己紹介。ラストの曲「Grand-Brand-New」では、しなやかな歌声を響かせ、終始、前田の個性が際立つパフォーマンスで観客を魅了した。
M1.SHOW TIME〜You are the only Princess〜
M2.Beatiful World
M3.Grand-Brand-New
昨年初開催され、イベント関連投稿のインプレッションが約2,000万impを突破するなど、SNSを中心に大きな話題を呼んだ「STARRZ TOKYO」。2年目を迎える今回は会場の規模を拡大。前田大翔のほか、AKB48、ISSEI、福本大晴らアーティストのほか、モデルやインフルエンサーが出演し、次世代のエンタメカルチャーを届ける。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】前田大翔、ステージ上で輝く姿
◆前田大翔「STARRZ TOKYO」で3曲パフォーマンス
前田はステージに登場すると「SHOW TIME〜You are the only Princess〜」で華麗にライブをスタート。観客1人ひとりと目を合わせながら、キュートにダンス。会場の空気を自分のものにすると、続く「Beautiful World」では、豊かな表情と力強い歌声で会場を一層盛り上げた。
◆●「STARRZ TOKYO 2025」セットリスト
M1.SHOW TIME〜You are the only Princess〜
M2.Beatiful World
M3.Grand-Brand-New
◆音楽×ファッションの祭典「STARRZ TOKYO」2度目の開催
昨年初開催され、イベント関連投稿のインプレッションが約2,000万impを突破するなど、SNSを中心に大きな話題を呼んだ「STARRZ TOKYO」。2年目を迎える今回は会場の規模を拡大。前田大翔のほか、AKB48、ISSEI、福本大晴らアーティストのほか、モデルやインフルエンサーが出演し、次世代のエンタメカルチャーを届ける。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】