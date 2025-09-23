UNiFY福井巴也・MATSURI渡辺真＆鈴木渉ら、秋ファッションでキュートなポージング 【STARRZ TOKYO 2025】
【モデルプレス＝2025/09/23】UNiFYの福井巴也、MATSURIの渡辺真、鈴木渉が23日、東京・日本工学院アリーナで開催された音楽＆ファッションイベント「STARRZ TOKYO 2025」に出演した。
【Not Sponsored 記事】
◆UNiFY福井巴也・MATSURI渡辺真・鈴木渉「STARRZ TOKYO」でランウェイ
福井はファーの帽子が可愛らしいスタイリングでハート、渡辺と鈴木は秋ファッションをまといながら仲良くポーズを決めた。福井、渡辺、鈴木のほか「DOUBLE NAME」ではひまひま、北爪美月、バンダリ亜砂也、すみぽん（高倉菫）、りゅうと（choco）、アリアナさくら、原莉子が出演した。
◆音楽×ファッションの祭典「STARRZ TOKYO」2度目の開催
昨年初開催され、イベント関連投稿のインプレッションが約2,000万impを突破するなど、SNSを中心に大きな話題を呼んだ「STARRZ TOKYO」。2年目を迎える今回は会場の規模を拡大。AKB48、ISSEI、福本大晴らアーティストのほか、モデルやインフルエンサーが出演し、次世代のエンタメカルチャーを届ける。（modelpress編集部）
