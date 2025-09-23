SNS人気クリエイターmacotoとMIESROHE初コラボ！秋の新作ワンピ

人気クリエイターmacotoさんと「MIESROHE(ミースロエ)」による初のコラボレーションが実現！2025年10月4日(土)より発売されるのは、ビスチェ付きのニットワンピース。シンプルながらも着回し力抜群で、妊婦さんや子育て中のママにも寄り添うデザインです。当日は新宿ルミネ1店で来店イベントも開催予定。秋のワードローブに華やぎを添える注目の一着をチェックしてみませんか？

MIESROHE×macotoコラボの魅力

ニットワンピースは、着心地の良さとシーンを選ばない万能さが特徴。シンプルなハイゲージ素材のビスチェがセットになっており、単体でシャツやロンTに合わせても◎。

さらに長めのシルエットやウエストのくびれラインで、自然にスタイルアップを叶えます。MIESROHEらしいセンシュアルさを残しつつ、日常から特別なお出かけまで幅広く活躍してくれる1着です。

親子でお揃い♡ツーハッチ「ラクシアスリープ」キッズ長袖ワンピース新発売

全4色で展開！価格・サイズ詳細

今回のコラボワンピースは全4色で登場。

GRAY：落ち着いた高級感でカジュアルにもきれいめにも対応

BROWN：赤みを帯びたトレンド感あるブラウン

BLACK：定番ながらバックシャンデザインとビスチェがアクセントに

WINE：華やかで秋冬に映えるワインカラー

【macotoコラボ】ビスチェ付きニットワンピース



価格：24,200円（税込）

サイズ：0／1

発売日とイベント情報

発売は2025年10月4日(土)より、MIESROHE直営店・USAGI ONLINEなどでスタート。発売初日には、新宿ルミネ1店でmacotoさん来店イベントを開催。

第1部（11:00‐13:00）、第2部（14:00‐16:00）の2部制で、購入者はチェキ撮影にも参加できます。ファンにとって特別な1日になること間違いなしです♪

自分らしさを引き立てる特別な1着を♡

MIESROHEとmacotoさんが手掛けたニットワンピースは、シンプルなのにこなれ感たっぷりで、あらゆるライフスタイルに寄り添うアイテム。

色やシルエットにこだわった全4色展開で、日常のカフェタイムから特別なお出かけまで幅広く活躍します。この秋は、自分らしさを引き立てる「特別な1着」で、気分をぐっと高めてみませんか？