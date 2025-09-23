東京23区で平均家賃が過去最高を更新。学生街なのに、学生が住めないといった事態も起きているようです。

約4割の20代が実家暮らし? そのワケは…

井上貴博キャスター:

家賃以外の一人暮らしの生活費はどのくらいかかるのでしょうか。

単身世帯34歳以下を対象とした総務省による2024年の家計調査では、▼食費…4万305円、▼水道・光熱費…9005円、▼保険医療費…8252円、▼通信費…5730円など、月々合計13万6542円かかるといわれています。





そこに家賃ものしかかるので、「なかなか一人暮らしできない」といった声が聞こえてきます。

総務省の家計調査によると、10年前に比べて、一人暮らし（単身世帯34歳以下）の家賃は約6600円増、生活費は約3800円増と、毎月合わせて約1万円負担が増えており、それだけ物価が上がっています。

では今後、家賃はどうなっていくのでしょうか。専門家に話を伺いました。

不動産鑑定士 泰道征憲さん

「分譲マンションの価格が高騰したことで、賃貸物件の家賃も上がっている。家賃は今後も緩やかに上がり続ける可能性が高い」

井上キャスター:

続いて、今の20代の居住形態はどのようになっているのでしょうか。（不動産・住宅情報サービス「LIFUL HOME’S」調べ、1都3県出身かつ在住の男女1693名）

▼実家暮らし…37.7％

▼一人暮らし…27.7％

▼パートナーや子と同居…17.0％

▼親戚や兄弟と同居…7.3％

▼恋人と同居…7.4%

▼友人と同居…1.1％

▼その他…1.7%

この結果について率直にどう感じるか、街の皆さんに意見を伺いました。

20代の実家暮らしが約4割 どう感じる？

Q.約4割の20代が実家暮らししているみたいですが…

埼玉県内在住 一人暮らし（20代）

「あ〜、（周りは）その4割に割と当てはまる。それよりちょっと多いかぐらい」

群馬県内在住 一人暮らし（23）

「周りはまだ実家暮らしのほうが多いかなとは思います。



（私は）実家と一人暮らししているところは近めなんですけど、（実家は）親に気を遣っちゃって、夜遅く帰ってくると、気を遣いながら音静かにみたいな。今は何時に帰ってきても文句言われないし」

Q.一人暮らししたいなと思ったことは?

さいたま市内実家暮らし 社会人1年目（22）

「自炊とか洗濯が大変っていうことをよく聞くので、私にはまだ早いかなみたいな。



今は自分が車を今年中に買いたいなと思っていて、（実家に）お金は入れていないんですけど、追々…入れていこうかなと。これから弟と部屋が共同になるんですけど、それが始まったら自分の部屋がないというのがデメリットになるかもしれない」

実家暮らしをしている理由は？

井上キャスター:

実家暮らしをする理由を調査したアンケートがあります。（不動産・住宅情報サービス「LIFUL HOME’S」調べ、1都3県出身かつ在住者）

▼1位…貯金をしたい

▼2位…家賃・生活費など払えない

▼3位…実家が職場に近い

▼4位…趣味・推し活にお金をかけたい

▼5位…料理・洗濯など家事が面倒

▼6位…親から出ていかないで欲しいと言われている

岸谷蘭丸さん:

僕は6位の「親から出ていかないで欲しいと言われている」以外はすべて当てはまりますね。



週6日ぐらいは一人暮らしの事務所にいますが、そこにはいつも4人くらい人がたまっています。実家だとご飯もあるしいいなと思ってきて、最近は週2日ぐらいで実家にいるようになりました。



僕は今24歳ですが、周りは8割ぐらいが実家暮らしだと思います。都内近郊に実家があると、一人暮らししたいという欲があまりない人が多いのは理解できます。

井上キャスター:

家賃も高いですし、一人暮らししたくてもできないということも本音としてあるのかもしれません。

実家暮らしのメリット・デメリットは?

井上キャスター:

不動産・住宅情報サービス「LIFUL HOME’S」によると、実家暮らしのメリットとしては、▼家事を頼れる、▼食事をしっかりとれる、▼お金がかからない、▼防犯性が高くなることなどがあります。

一方、デメリットとしては、▼家族のルールがある、▼生活を干渉されやすい、▼友人や恋人を招きにくい、▼通学・通勤に不便な場合があるといったことがあります。

岸谷蘭丸さん:

徐々に親元を離れて自立というよりは、親と仲良くみたいなのが好きな人も増えてきていますし、必要がないなら協力しようという感じはありますよね。

