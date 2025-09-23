この記事は2025年4月14日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

今、日本の住まいに不可欠な存在といえば、何と言ってもエアコン。ところが、エアコン内部に発生するカビやイヤな臭いが気になってしまうこと、ありますよね？

そんな悩みのお助けアイテムが、コジットの「パワーバイオ」です。エアコンの吸気口に取り付けるだけで、微生物の働きを利用してカビ・臭いを抑制してくれるスグレモノです。

エアコンの吸気口にセット

「パワーバイオ」の一番の特徴は、微生物の力を利用しているところ。

購入後、手元に届いたタイミングでは、まだバイオは休眠状態ですが、開封して水分（湿気）や空気に触れることで活性化し、カビ菌を抑制する揮発性物質を産出するということです。

持続期間は、約3ヶ月。ワンシーズンで使い切れるので、交換の目安が分かりやすいのも助かるポイントですね。

従来品よりアップグレード

現行の「パワーバイオ」は、環境保全型農業資材や有機物分解材として実績のある「BS-T2菌」を採用。従来品よりパワーアップしているとのことです。

大手化学メーカーによって開発された「BS-T2菌」を配合したことにより、クロカビ、コウジカビ、アオカビ、アカカビ、カワキコウジカビの5種類のカビが繁殖するのを抑制し、アンモニア、酢酸、トリメチルアミン、硫化水素といった悪臭の原因にも消臭効果が期待できるということです。

自然由来の成分だから安心

成分は自然由来のものなので、化学成分が気になるという人にとっても、安心感があります。

子どもやペットのいる家庭でも、気兼ねなくお使いいただけるでしょう。

「パワーバイオ」おすすめポイント ・エアコンの吸気口に貼るだけ ・5種類のカビを抑制 ・悪臭の消臭効果も期待できる

簡単に取り付けできて、ワンシーズン効果が持続する「パワーバイオ」をセットして、エアコンのキレイを保ち、快適な室内空間を実現してみてはいかがでしょうか。

コジット パワーバイオ エアコンのカビきれい 防カビ・消臭 (交換目安:3ヶ月) 750円 Amazonで購入する PR PR 1,078円 楽天で購入する PR PR 980円 Yahoo!ショッピングで見る

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。