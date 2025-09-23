◆九州地区高校野球福岡大会4回戦 福岡大大濠5―0太宰府（23日、今津運動公園）

福岡大大濠がアクシデントを乗り越えて5回戦進出を決めた。チーム内でインフルエンザが大流行中。7人が体調不良でベンチに入れず14人で戦った。スタメン中4人を入れ替える事態となり二塁手の小峰渉央（2年）が未経験ながら急きょマスクをかぶるなど、ポジションを変更してやりくりして臨んだ。

それでも1年生の健闘が光った。公式戦初登板の森永悠央（1年）が6回まで無失点に抑える好投を披露。初スタメンとなった6番小林勇翔（同）は3点リードの5回に適時三塁打を放つなど、2安打と気を吐いた。「いろんなポジションを経験できたのは収穫。守備はミスなくしっかりやれていたのでよかった」と八木啓伸監督は勝利に安堵（あんど）していた。

力投する福岡大大濠の先発森永

５回に適時三塁打を放った福岡大大濠の小林

「若いチームなので面白い。一戦一戦経験して力がついてきた」と八木監督は今後の成長を楽しみにしている。緊急事態を乗り越えて、27日の5回戦は4季連続甲子園出場が懸かる西日本短大付と対戦する。（前田泰子）