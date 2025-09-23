SKY¡½HIÀßÎ©¤Î»öÌ³½ê¡ÖBMSG¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç·Ç½Ð¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë»ö°ÆÁê¼¡¤°¡¡ºÆ·Ç½ÐÌÏº÷¤âÃÇÇ°¡¡
¡¡SKY¡½HIÎ¨¤¤¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¡ÖBMSG¡×¤Î¸ø¼°X(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼)¤¬23Æü¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤ò½ä¤ê¡¢ºÆ·Ç½Ð¤òÃÇÇ°¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢»öÌ³½êÀßÎ©5¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿Å¸¼¨´ë²è¡ÖBMSG STREET GALLERY¡×¤¬Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ±X¤Ç¡ÖËÜÆü¡¢¡ØBMSG STREET GALLERY¡Ùzone S¤Ë¤Æ·Ç½ÐÃæ¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬Ê¶¼º¤¹¤ë»ö°Æ¤¬È¯À¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±ÆüÌë¤Ë¤âºÆ¤ÓX¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡ÖÊ¶¼º¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿°ìÉô³ºÅö¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÆ·Ç½Ð¤Ë¸þ¤±´Ø·¸³Æ½ê¤ÈÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÆü¤¬·Ç½ÐºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢´ü´ÖÃæ¤ÎºÆ·Ç½Ð¤Ïº¤Æñ¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤¤¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ºÆ·Ç½Ð¤òÃÇÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö°ú¤Â³¤´Ø·¸³Æ½ê¤ÈÏ¢·È¤Î¤¦¤¨¡¢ÅðÆñ¤Î²ÄÇ½À¤â´Þ¤á¸¶°ø¤ÎÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î»öÂÖ¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢²þÁ±¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡20Æü¤Ë¤âBMSG¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÆ±ÍÍ¤Î»ö°Æ¤¬µ¯¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¡ØBMSG STREET GALLERY¡Ùzone S¤Ë¤Æ·Ç½ÐÃæ¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬¸½¾ì¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦»ö°Æ¤¬È¯À¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡Ö¸½ºß¡¢´Ø·¸³Æ½ê¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÅðÆñ¤Î²ÄÇ½À¤ò´Þ¤á¸¶°ø¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±»öÌ³½ê¤Ë¤Ï¡ÖBE:FIRST¡×¤ä¡ÖMAZZEL¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£