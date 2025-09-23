ÃËÀ5¿ÍÁÈ¡ÖWILD¡¡BLUE¡×¤¬ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç1¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¡¡µÜÉðñ¥¡Ö¤³¤ó¤ÊÂç¤¤Ê²ñ¾ì¤Ç¡Ä¡×¤È´î¤Ó
¡¡ÃËÀ5¿ÍÁÈ¡ÖWILD¡¡BLUE¡×¤¬21Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼1¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¼«¿ÈºÇÂç¤Î²ñ¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢Ìó3000¿Í¤ÎÁ°¤Ç13¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯9·î¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖWILD¡¡BLUE¡×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£STARRY¡Ê¥¹¥¿¡¼¥ê¡¼¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î°¦¾Î¡Ë¤¿¤Á¤¬²«¿§¤¤´¿À¼¤ò¾å¤²¤ëÃæ¡¢µÜÉðñ¥¡Ê24¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤Ê²ñ¾ì¤Ç¥é¥¤¥Ö¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È´î¤Ó¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÉ½¾ð¡£ÃÓÅÄÍ¥ÅÍ¡Ê20¡Ë¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î1Ç¯¡£¤½¤ì¤â³§¤µ¤ó¤Î»Ù¤¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï½é¤á¤Æ¶ÊÌÜ¤ä±é½Ð¤Ê¤É¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¹Í¤¨¤¿¡£5¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥È¥í¥Ã¥³¤Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ò°ì¼þ¤·¤¿¤ê¡¢¼Ú¤êÊª¶¥Áö¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÀß¤±¤ë¤Ê¤É¡¢STARRY¡Ê¥¹¥¿¡¼¥ê¡¼¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î°¦¾Î¡Ë¤ÈÄ¾ÀÜ¤Õ¤ì¹ç¤¦¤³¤È¤ò°Õ¼±¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤Î»³²¼¹¬µ±¡Ê23¡Ë¤Ï¡Ö1Ç¯´Ö¤Î½¸ÂçÀ®¡£³§¤µ¤ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤ÏµÒÀÊ¤«¤é5¿Í¤¬»Ñ¤ò¸½¤·¡ÖBubbles¡×¤Ê¤É¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯8·î¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â½Ð±é¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¤â4ºîÇÛ¿®¤·¡¢1Ç¯´Ö¤ò¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¿¡£ÎëÀîÄ¾Ìï¡Ê22¡Ë¤Ï¡ÖSTARRY¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç»þ´Ö¤ò¶¦Í¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¹¬¤»¡×¤È½¼¼Â´¶¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÉ½¾ð¡£ÎëÍÛ¸þ¡Ê19¡Ë¤â¡Ö¤Þ¤ÀËÍ¤¿¤Á¤Ï1ºÐ¤Ê¤Î¤Ë¤³¤¦¤·¤ÆÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÏÍèÇ¯¤Ë½é¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖCURVE¡Ê¥«¡¼¥Ö¡Ë¡×¤òÈ¯Çä¤·¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ½é¤Î¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£»³²¼¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤éÀè¤âËÍ¤¿¤Á¤ÎÆ»¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤Èµ¤¹ç¤ò¹þ¤á¤¿¡£