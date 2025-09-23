Snow Manの目黒蓮さん（28）が、漫画を実写化した映画『SAKAMOTO DAYS』（2026年GW公開予定）で、体重140kgの主人公を演じることが発表されコメントを寄せました。

『SAKAMOTO DAYS』は、週刊少年ジャンプで連載中の鈴木祐斗さんによる人気漫画。2025年8月時点で単行本23巻を刊行、デジタル版を含む全世界累計発行部数は1500万部を突破しています（映画会社発表）。

目黒さんが演じるのは、かつて最強の殺し屋と恐れられた主人公・坂本太郎。結婚を期に引退し『坂本商店』を営む坂本のもとへ、次々と悪党が襲いかかります。愛する家族と平和な日常を守るため、坂本が戦う姿を描く“日常×非日常”のソリッドアクションストーリーです。

引退後、推定体重140kgのふくよかな体になり包容力を備えた坂本と、戦闘で本気モードになるとカロリーが大量消費され急激に痩せ細り、殺し屋としての片りんを取り戻す坂本、そんな見た目の変化も本作のみどころ。目黒さんは約4時間の特殊メイクを施し、体形の変化も含めて演じ分けます。

出演にあたり目黒さんは、「数年前に原作を読んだときに、“なんて面白くてかっこいいんだ、これが映画になったら誰が演じるんだろう、さすがに実写化は無理かー”と、読者として楽しんでいました。その作品にまさか自分がオファーされるなんて思いもしなかったですし、本当に驚きました」と明かしました。

続けて「今回演じた坂本太郎は、かつて伝説の殺し屋として恐れられていたのに、今は家族を最優先にする穏やかな父親でそのギャップが最大の魅力で本当にかっこいいキャラクターだと思います。ここまでのアクションに挑戦したのは初めてで、このお仕事をする上で今後自分の武器になるかもしれないと新しい自分とこれまでにない自信に出会えました。誰にも負けないアクション俳優を目指したいとまで思いました笑」と語りました。

メガホンを取るのはコメディーの名手・福田雄一監督。福田組に初参加となった目黒さんは監督について「僕がコメディをやれるのかイメージがあまり湧かずでしたが、ただ何度も何度も僕のことを考えた提案をしてくださり、人想いなあたたかい人だと感じました」と印象を明かしています。