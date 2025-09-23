柏・ロドリゲス監督「どちらに勝ち点３が転んでもおかしくなかった」広島とスコアレスドローで鹿島と勝ち点５差に

◆明治安田Ｊ１リーグ ▽第３１節 柏０―０広島（２３日・三協Ｆ柏）

柏はホームで広島にスコアレスドローだった。この日はマンツーマンの守備で対抗してくる相手に苦戦。今季初めてボランチで先発したＤＦ塩谷司に中盤で仕事をさせてもらえず、最終ラインでもＤＦ荒木隼人を筆頭に強力な３バックを崩せなかった。リカルド・ロドリゲス監督は「見応えのある、お互いの特長が出た試合。どちらに勝ち点３が転んでもおかしくないゲームでした」と総括した。

首位の鹿島がＣ大阪に３―１で勝利したことで、勝ち点は５差に離された。９月はリーグ上位との戦いが続いているが、３戦連続で引き分けに終わっている。シーズンも残り７試合。１４年ぶりのリーグ優勝へ、これ以上離されるわけにはいかない。指揮官も「タイトルを目指して１試合１試合戦っているので、引き分けで満足している選手は１人もいません」と強調する。

一方で、この日ベンチ外だったＭＦ久保藤次郎、ＭＦ瀬川祐輔、ＭＦ渡井理己ら、リーグ戦でこれまで主力だった選手が負傷していることにも言及すると「我々の完成度の高いプレーをするために必要な複数の重要な選手がケガしている中、シーズン終盤勝ちにこだわって、相手の分析を上回る形で１試合１試合戦っているのが現状」と話した。