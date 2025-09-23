◆明治安田Ｊ１リーグ ▽第３１節 柏０―０広島（２３日・三協Ｆ柏）

広島は柏にアウェーでスコアレスドローだった。ミヒャエル・スキッベ監督は今季初めてＤＦ塩谷司をボランチで先発起用。ボランチが本職のＭＦ川辺駿もシャドーで先発させる采配を取った。マンツーマンで挑んだ守備陣は、高さと強度でリーグ１位のボール保持率を誇る柏のパスサッカーを封印。後半２３分にはＦＷ垣田裕暉に決定機を与えるシーンもあったが、リーグ最少失点を誇る堅守を遺憾なく発揮した。

スキッベ監督は「相手のリカルド監督も、彼らしさをチームに植え付けて非常に素晴らしいサッカーをしています。柏のサッカーはＪリーグで一番」とたたえた上で、「我々サンフレッチェの方が勝ちを目指して戦った。自分たちは今日トップレベルのサッカーを出来た」とうなずいた。

一方で、判定には不満を持った様子だ。後半１０分に広島のロングボールに対してＤＦ杉岡大暉がエリア内でハンドした可能性があるとして、ＶＡＲ判定が行われた。ビデオで確認された結果、後半１３分に主審からＰＫなしと宣告された。オンフィールドレビューを経ても判定が変わらず、スキッベ監督も抗議したがイエローカードが提示された。

指揮官は「審判の判定にもアンラッキーな部分があった。ＶＡＲで見て、自分たちが望む形でない判定もありました。日本の審判のレベルを上げたいと考えているのであれば、Ｊリーグ、ＪＦＡは自分たちの国以上の審判を招集すべきだと思います。特にヨーロッパから呼ぶべきだと思います」と不服を示した。