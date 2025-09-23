きょうの為替市場、全体的に方向感のない展開の中、ドル円は１４７円台での取引が続いている。先週の中央銀行ウィークを経て、市場は手掛かり材料に乏しい展開となっているようだ。そのような中で市場は、ＦＲＢ幹部の発言を市場は注視しているが、先週のＦＯＭＣで示された金利見通し（ドット・プロット）が示すほど、ＦＲＢ幹部は利下げに前のめりにはなっていないことが示されている。労働市場の冷え込みは認識しているものの、粘り強い高インフレが利下げ意欲にブレーキをかけているようだ。



ただ、今後のＦＲＢと各国の金融政策の方向性の格差を考慮すればドル安シナリオを主張する向きは多い。ドルの軟調な展開が続き、年末までにドル円は１４０円を下回る可能性があるとの見方も出ている。ここ数カ月で、貿易戦争が融和的になり、投資家が米国資産に戻るなど、ドルにとってある程度前向きな動きが見られた一方、本質的には弱気の見方を維持しているという。



日本ではインフレ対応の必要性が高まっており、ＦＲＢが利下げを進める一方で日銀が利上げに踏み切れば、円高要因になるとの見方を示している。さらに円は非常に割安な水準から始まっており、この後の自民党総裁選後に政治的な環境が整えば、円には長い上昇余地があると指摘している。



なお、日本時間２３時のＮＹカットでのオプションの期日到来は現行付近には観測されていない



23日（火）

現行付近にはなし



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

