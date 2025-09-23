BE:FIRST、MAZZELに続くBMSG所属の3組目となるボーイズグル一プ・STARGLOWが22日、都内で行われたプレデビュー記者会見に登場。グループ名を聞いた時の心境やデビューへの意気込みを語りました。

アーティスト兼プロデューサーとして活動するSKY-HIがCEOを務めるマネジメント／レーベル・BMSGは、BE:FIRSTやMAZZELに続く、新たなボーイズグループ結成に向けたオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』を開催。審査を経て、5人のメンバーが選ばれました。

新グループ・STARGLOWとしてデビューが決定したのは、ADAMさん（20）、TAIKIさん（18）、RUIさん（18）、GOICHIさん（18）、KANONさん（19）の5人です。

グループ名を初めて聞いたときについてADAMさんは、「みんなで予想していたりしたんですけど、思ったよりもシンプルというか。“STARGLOW” “輝く星”って聞いたときは、本当に鳥肌が立ちました。（デビュー）メンバーが呼ばれる前の発表だったので、絶対にここに入りたいなという思いで聞いていましたね」と当時の心境を振り返りました。

また、デビューへの意気込みについてTAIKIさんは、「デビューに向けて、できる限りのことはすべてやろうと思っていますし、このプレデビューからデビューの期間も一生戻らないものだと思うので、デビューまでに完璧な状態に仕上げて、みなさんにお披露目する日が来るまで努力し続けたいと思います」と語りました。