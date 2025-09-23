俳優の山本舞香が夫であるMY FIRST STORYのボーカル・Hiroとの夫婦生活を明かすシーンがあった。

【映像】山本舞香の夫婦生活

『ラブキャッチャージャパン』は、真実の愛を求めるラブキャッチャーと、賞金を狙うマネーキャッチャー、事前にいずれかを選択をした男女10名が、自らが選んだ"正体"を隠した状態で8日間の特別な共同生活に参加する恋愛リアリティー番組。最終告白でラブキャッチャーはマネーキャッチャーに騙されず、ラブキャッチャー同士で真実の愛をみつけられるとカップル誕生。マネーキャッチャーはラブキャッチャーを見極め、カップル成立すると賞金が得られる。シーズン2をスタジオで見届けるのは、見取り図の盛山晋太郎とリリー、声優でタレントの木村昴、俳優の山本舞香、YouTuberのとうあ。

番組では失礼な発言をした37歳の男性が26歳女性タレントに謝罪するシーンが話題にあがると、盛山が「あんな口喧嘩、夫婦であります？」と質問。山本は「全然あります、口喧嘩」と言い、「結婚してもうすぐ1年ぐらい経つんですけど、お互いの自分軸でやってきたからこその口喧嘩はもちろんあるし、合わせていこうっていう時間ですかね、今は」と夫婦生活を明かすと、盛山も「前進的な口喧嘩やね」と納得していた。

するとリリーが「でも絶対男が論破されるよね。ほんと女性強い」と口喧嘩になったときの女性の強さに言及すると、山本は「いや、めっちゃ（論破）してきますよ」と夫も口が達者のようで「めっちゃ頭いいから。でも私も結構言っちゃう。感情的に言っちゃうから、そこもお互い直していこうね、寄り添っていこうって」と口喧嘩になった際の仲直りの方法も明かしていた。