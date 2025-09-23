¸½ÃÏ»ë»¡¤Î¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤â¹âÉ¾²Á! Ê¡²¬DF°ÂÆ£ÃÒºÈ¡¢ÂåÉ½¼Âà¸å½é¤ÎÀèÈ¯&¥Õ¥ë½Ð¾ì¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤à¤«ÄÏ¤Þ¤Ê¤¤¤«¤Ï¼«Ê¬¼¡Âè¡×
[9.23 J1Âè31Àá FCÅìµþ 1-0 Ê¡²¬ Ì£¥¹¥¿]
¡¡9·î¤ÎÆüËÜÂåÉ½¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Éé½ý¤Î¤¿¤á¾·½¸¤ò¼Âà¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬DF°ÂÆ£ÃÒºÈ¤¬23Æü¡¢J1Âè31Àá¡¦FCÅìµþÀï¤ÇÀèÈ¯Éüµ¢¤·¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯90Ê¬´Ö¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï4Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¡¢¸½ÃÏ»ë»¡¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¸ÄÀ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡190cm¤Î¾åÇØ¤ò»ý¤Ä°ÂÆ£¤Ïº£Ç¯7·î¤ÎEAFF E-1Áª¼ê¸¢¤ÇÆüËÜÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢8·î²¼½Ü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥ê¥¹¥È¤Ë¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÂåÉ½³èÆ°Ä¾Á°¤ÎÂè28Àá¡¦ÇðÀï¤Î½ªÎ»´ÖºÝ¤ËÉé½ý¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤â¶¨µÄ¤·¤¿·ë²Ì¡¢±óÀ¬¤Ø¤Î»²²Ã¤ò¼Âà¤·¡¢Âå¤ï¤ê¤ËDF¿û¸¶Í³Àª(¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó)¤¬ÄÉ²Ã¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¹¬¤¤¤Ë¤âÉé½ý¤Ï½Å¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£Á°Àá¡¦²£ÉÍFMÀï(¡ü0-2)¤Î¸åÈ¾¤«¤é½Ð¾ì¤·¡¢ÀïÀþ¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤¿°ÂÆ£¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Éüµ¢¸å½é¤Î90Ê¬´Ö¥Õ¥ë½Ð¾ì¤â²Ì¤¿¤·¡¢»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¸½ºß¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£Æü¤Ï²¿¤â¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½ù¡¹¤Ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï0-1¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¾å¡¹¤À¤Ã¤¿¡£Á°È¾¤Ï3¥Ð¥Ã¥¯¤Îº¸¤ÇÂÐ¿Í¼éÈ÷¤Î¶¯¤µ¤È°ÂÄê¤·¤¿ÇÛµåÎÏ¤òÈ¯´ø¤·Â³¤±¤¿¾å¡¢¸åÈ¾¤ÏÁ°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤ËÂà¾ì¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿±Æ¶Á¤Ç¿ôÅªÉÔÍø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢º¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê¹¶·âÅª¤ÊÌò³ä¤â·óÇ¤¡£°ì¿Í¤Ç¤â¼é¤ì¤ë°ÂÄê´¶¤È¡¢²Ì´º¤Ê¹¶·â»²²Ã¤Ç½ªÈ×¤Î¹¶Àª¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï°ÂÆ£¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÁ°¸þ¤¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÎÁª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¤È¤³¤í¤Ç¡¢3¥Ð¥Ã¥¯¤Îº¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢±¦¤â¿¿¤óÃæ¤â¤Ç¤¤ë¤·¡¢SB¤ä¹¶·âÅª¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤â¤Ç¤¤ë¡£¼éÈ÷¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÉôÊ¬¤Ë¥×¥é¥¹¤·¤Æ¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤â¡¢¥µ¥¤¥º¡¢µ»½Ñ¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤âÈó¾ï¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤È¤³¤í¤òº£Æü¤â¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¹â¤¤É¾²Á¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö(°ÂÆ£¤¬½Ð¾ì¤·¤¿)E-1Áª¼ê¸¢¤Î3ÀïÌÜ¤Î´Ú¹ñÀï¤ÇÁê¼ê¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¿»þ¡¢¹â¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¹â¤µ¤ÇÆüËÜ¤¬¸ß³Ñ°Ê¾å¤ÎÀï¤¤¤ò¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÇºÇ¸å¤Ë¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈE-1Áª¼ê¸¢¤Ç¤Î°ÂÆ£¤ÎÆ¯¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÈà¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Æ¤«¤é¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¼ø¤«¤Ã¤¿¥µ¥¤¥º¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤È¡¢ËÜ¿Í¤ÎÅØÎÏ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò¤Þ¤¿J¥ê¡¼¥°¤ÎÉñÂæ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê°ã¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢ÂåÉ½¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤é¤ì¤ì¤Ð¡×¤Èº£¸å¤ÎºÆ¾·½¸¤Ø¤Î´üÂÔ¤â¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢°ÂÆ£¼«¿È¤Ï¼«¿È¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸å¤í¤ÎÁª¼ê¤Ï¾¡¤¿¤»¤Æ¤Ê¤ó¤Ü¡×¤ÈËþÂ¤»¤º¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¥ß¥¹¤âÂ¿¤¤¤·¡¢ºÙ¤«¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤À¤¤¤Ö¥¢¥Ð¥¦¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï·ë²Ì¤¬Êª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤¦°ìÅÙ¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Æ¡£Ï¢Àï¤Ê¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤é¤º¤Ë¼¡¤Î»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È²ÝÂê¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÉé½ý¼Ô¤¬Â³¤¯ÆüËÜÂåÉ½¤ÎCB¿Ø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ÂÆ£¤ÎÉüµ¢¤ÏÂç¤¤Ê¸÷ÌÀ¤À¡£
¡¡9·î¤ÎÂåÉ½¼Âà¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ëµ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÁ´¤Æ°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥±¥¬¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¼«Ê¬¤Î´Å¤µ¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¤È°ÂÆ£¡£¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤à¤«ÄÏ¤Þ¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬¼¡Âè¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦°ìÅÙÊ¡²¬¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È10·î°Ê¹ß¤ÎÂåÉ½Éüµ¢¤ò¸«¿ø¤¨¤Ä¤Ä¡¢¡Ö·ë²Ì¤¬Íß¤·¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¯¤³¤È¤Ç¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)