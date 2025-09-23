神戸が2位浮上となる4発快勝!!前節4得点の東京Vに完封勝利
[9.23 J1第31節 神戸4-0東京V ノエスタ]
ヴィッセル神戸がホームで東京ヴェルディを4-0で下した。勝ち点を57に伸ばした神戸は、首位の鹿島アントラーズと勝ち点差4の2位に浮上した。
神戸がリーグ戦2試合ぶりの勝利を快勝で飾った。まずは前半10分、左に流れていたFW宮代大聖のスルーパスからオーバーラップしたDF永戸勝也がクロス。GKに引っかかったが、こぼれ球をFW大迫勇也が蹴り込んで先制点を奪う。
前半23分にFWエリキが蹴ったPKはGKマテウスにストップされたが、同38分には左サイドのスローインから繋がったボールでエリア内に勢いよく入った宮代が、カットインから右足で射抜き、リードを広げるゴールを決めた。
後半も勢いを緩めない神戸は後半11分、MF扇原貴宏のアーリークロスを頭に当てたエリキのゴールで加点。PK失敗を取り返すゴールが決まると、同22分にはエリア内でかけたプレスからボールを奪ったエリキの折り返しを宮代が決めて、大量リードを奪った。
一方20日の岡山戦で4得点を奪って5試合ぶりとなる勝利を挙げていた東京Vだが、一転して不発。岡山戦でも得点を決めていた大学生FW平尾勇人も2試合連続で先発したが、チャンスに絡むことはできず。後半30分のMF福田湧矢がエリア内から放った決定的なシュートもGK前川黛也の好セーブに防がれた。
