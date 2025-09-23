「なんか物足りない」→【3COINS】へ！ 手元が映える♡「330円リング」

コーデは完成したのに、なんだか物足りない……。そんなときは、手元がパッと映えるリングをつけてみるといいかも。今回は【3COINS（スリーコインズ）】から、プラスワンで上品に華やぐ「330円リング」をご紹介。ワイヤーリングやストーンリングなど、おしゃれ見えも狙える注目のリングが登場します。

おしゃれで高見えするワイヤーデザイン

【3COINS】「ワイヤーワイドリング」\330（税込）

ワイヤーをねじったような洗練されたデザインが、おしゃれで高見えするリング。幅が広いため、シンプルながら存在感を発揮し、手元に上品な華やかさを与えます。きれいめにもカジュアルにも合わせやすそうなので、普段リングをつけない人も気軽に取り入れられそうです。

アレンジ自由自在！ コスパ最高のリングセット

【3COINS】「ワイヤーリング3本セット」\330（税込）

コーデがシンプルで、なんだか物足りない……。そんなときは、デザインが異なるワイヤーリングが3本セットになった、こちらが活躍しそう。単品で使ったりセットで使ったり、手持ちのリングと組み合わせたり。気分やファッションに合わせて、手元のおしゃれを思う存分楽しめそうです。

ミドル世代にもおすすめ！ 今っぽ可愛いリボンリング

【3COINS】「メタルリボンリング」\330（税込）

ロマンチックムードが高まっている今シーズン。さりげなくトレンド感アップを狙いたいなら、こちらのリボンリングがおすすめです。メタリックゴールドカラーがリュクスなムードを演出。リボンアイテムを取り入れたいけれど、可愛くなりすぎない？と躊躇しているミドル世代も、挑戦しやすそうです。

プラスワンで手元が上品に映えるストーンリング

【3COINS】「1粒ストーンリング」\330（税込）

大粒のストーンが目を引き、手元がパッと映えるリング。ゴールドカラーとの組み合わせがエレガントな雰囲気も演出。トレンドのクラシカルスタイルとの相性も良さそうです。プラスワンでコーデを格上げできそうなリングは、プライベートだけじゃなくセレモニーシーンにもぴったりかも。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i