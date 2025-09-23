UNiFY、デニムコーデでスタイル際立つ 一糸乱れぬパフォーマンスに会場熱気 【STARRZ TOKYO 2025】
【モデルプレス＝2025/09/23】UNiFYが23日、東京・日本工学院アリーナで開催された音楽＆ファッションイベント「STARRZ TOKYO 2025」に出演した。
【写真】UNiFY、デニムコーデで迫力あふれるパフォーマンス
◆UNiFY「STARRZ TOKYO」で2曲パフォーマンス
スタイルの際立つデニムコーディネートで登場したUNiFYは爽やかな笑顔で「リアコ」を披露。シンプルでありながらも華やかなファッションはパフォーマンスに一層の魅力をプラスした。続く「ビバホリ」では曲調に合わせてタオルを回し、ボルテージはMAXに。パフォーマンス全編にわたり、ダイナミックなステージングと情熱で観客を圧倒した。
◆UNiFY「STARRZ TOKYO 2025」セットリスト
M1.リアコ
M2.ビバホリ
◆音楽×ファッションの祭典「STARRZ TOKYO」2度目の開催
昨年初開催され、イベント関連投稿のインプレッションが約2,000万impを突破するなど、SNSを中心に大きな話題を呼んだ「STARRZ TOKYO」。2年目を迎える今回は会場の規模を拡大。UNiFYのほか、AKB48、ISSEI、福本大晴らアーティストのほか、モデルやインフルエンサーが出演し、次世代のエンタメカルチャーを届ける。（modelpress編集部）
