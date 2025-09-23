高嶺のなでしこ・籾山ひめり＆涼海すう、クールな肌見せで印象ガラリ 【STARRZ TOKYO 2025】
【モデルプレス＝2025/09/23】10⼈組アイドルグループ・高嶺のなでしこの籾山ひめりと涼海すうが23日、東京・日本工学院アリーナで開催された音楽＆ファッションイベント「STARRZ TOKYO 2025」に出演した。
【写真】女性アイドルメンバー、ランウェイでへそ出し
籾山はほっそりとしたウエストをのぞかせたクロップドトップスを着こなし、涼海はファーのカーディガンとストールをクールに合わせ、アイドルとしての姿からはガラリと印象を変えた。籾山、涼海のほか、SPIRALGIRLのステージでは、谷田ラナ、藤田みあ、倉田乃彩、ayana、和内璃乃、中川美優、りんかが出演した。
昨年初開催され、イベント関連投稿のインプレッションが約2,000万impを突破するなど、SNSを中心に大きな話題を呼んだ「STARRZ TOKYO」。2年目を迎える今回は会場の規模を拡大。AKB48、ISSEI、福本大晴らアーティストのほか、モデルやインフルエンサーが出演し、次世代のエンタメカルチャーを届けた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆音楽×ファッションの祭典「STARRZ TOKYO」2度目の開催
