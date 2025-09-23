湘南・山口智監督「悔しいし反省はあるけど、次にどう生かすか」５連敗＆１５戦未勝利　次戦はＪ１残留を懸けた横浜ＦＣ戦

◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３１節 湘南１―２川崎（２３日・レモンＳ）

湘南がホームで川崎に１―２で敗れ、リーグ５連敗で１５戦未勝利となった。

立ち上がりこそ押し込んだが、同２８分に左からのクロスを川崎ＭＦ脇坂に頭で合わせられて先制を許した。後半も立ち上がりから川崎の攻撃を受ける形になり、何とか耐えていたが、後半３５分に右からのクロスをＦＷ伊藤にワントラップから左足シュートを決められて、痛恨の２失点目を許した。これで４戦連続リーグ戦は複数失点となった。

湘南は同３８分にセットプレーからＤＦ舘が頭で押し込んで１点を返し、アディショナルタイム１１分も含めて攻勢を続けたが、１―２で競り負けた。

勝てば残留圏内の１７位横浜ＦＭと勝ち点で並ぶことが出来たが、勝ち点３差で１９位のままとなった。

試合後、山口智監督は「前への圧（力）を攻守において出していきたいという中で試合に臨みました。立ち上がりから攻守にアグレッシブに行ってくれたと思いますし、耐える時間もしっかりとしのぎながらというのはあったと思います。ただ最後のアタッキングサードでの時間の使い方だったり、作り方、工夫が自分の中で伝えきれていないのは事実としてあります」と反省点を挙げた。

それでも、残り７試合で残留圏内の１７位横浜ＦＭとは勝ち点は３差で希望は残す。指揮官も「９０分通して選手が示した圧というのはあったと思いますし、それをやり続けるしかないと思います。たくさんの後押しは、選手の背中を押してくれていると思いますし、選手や僕らは応える義務があると思う。今日また負けて、何を言うてんねんと思われるかもしれないけど、次の試合に向けて準備をしないといけない。悔しいし反省はあるけど、それを次にどう生かすかということにフォーカスしたい」と強調。次戦は１８位横浜ＦＣとの残留を懸けた大一番に臨む。