スマートフォンやAIといったデジタル技術の発展で、現代の生活は本当に便利になりました。それにもかかわらず、多くの人が現代の生活すべてには満足していない様子。大人になればなるほど、「あの頃はよかった」と思う……そんな時代があるようです。

「エンタメは平成が黄金期だった」

時代でいうと、SNSなどでは「平成がよかった」と懐かしむ意見が特に目立ちました。「まだ物価が安かったし、インバウンドも少なくて生活がしやすかったよね」「今はファストフードすら気楽に寄れない。平成時代はふらっと寄れる値段だった」など、特に現在の物価高を嘆く声が上がっています。

また、浜崎あゆみさんや安室奈美恵さん、「モーニング娘。」など女性歌手が活躍し、CDの売上が200万枚を超える楽曲も多くあった時代のため、「歌謡曲とか映画とか、エンタメは平成が黄金期だったと思う」という意見もみられました。

また、意外にも「スマホがなかった頃」への支持率も高いようです。「ガラケーの時代くらいがちょうどよかった。スマホは時間泥棒すぎる」「スマホが普及する前に戻りたい。今は目の前の家族や友達を無視してスマホいじる人多すぎ」といったように、進歩したテクノロジーに行動を支配されてしまうことへ苦言を呈する声が聞かれました。

自身の“年齢”への言及も多く、「10代は気力・体力が異常にあふれてて何でもできたなあ」「痩せててスタイルがよかった20代の頃に戻りたい」などの意見も。年齢を重ねて知識や経験を得た一方で、心身ともに身軽だった10代、20代の頃の思い出というのは、輝いて見えるものなのでしょうか。

他にも「レジ袋が無料だった時代が懐かしい」といった声や、「スーパーファミコンやゲームボーイ全盛期はよかった。ソシャゲは課金ばかりで味気ない」「今みたいな配信全盛期じゃなくて、レンタルショップで見たい作品を探してたときはワクワクしたな」などの反響もありました。ゲームソフトを買ったり、ビデオを借りるためにわざわざ出かけたり……という不便さすらも、当時は楽しんでいたのかもしれません。

皆さんは今と昔、どちらの方に魅力を感じるでしょうか。「あの頃はよかった」と思うのは、どんなときですか？ 思い出は大切にしつつ、今、目の前にあるもののよさも大事に味わっていけるといいですね。