陸上世界選手権東京大会の女子１万メートルで６位に入り、２大会連続の入賞を果たした広中璃梨佳が２３日、自身のインスタグラムを更新。「パリ五輪に出れなかった悔しさを皆さんが晴らしてくれた 幸せな２５周でした」などと記し、国立競技場の大歓声などファンの応援への感謝の思いをつづった。

「競技場に入った瞬間の湧きあがる大歓声 昨年はトラックとほぼ無縁だった私がここまでくることができたのは この舞台の存在があったからこそ パリ五輪に出れなかった悔しさを皆さんが晴らしてくれた 幸せな２５周でした 本当にありがとうございました！！」と記した。

広中は１３日の女子１万メートル決勝で一時は先頭を走る積極的なレースを展開。中盤に先頭集団から離れる場面もあったが、ラストスパートをかけて２人を抜いて６位でフィニッシュし、競技場を沸かせた。

２１年東京五輪と、前回２３年世界陸上ブダペスト大会で７位入賞を果たした。故障もあって昨夏のパリ五輪は出場を逃したが、熱烈な声援を送られた今大会で雪辱。１８日の女子５０００メートル予選でもスタートからの大逃げで見せ場をつくった。

広中の投稿には「璃梨佳ちゃんの走りカッコよかたし、感動しました」「レース中の笑顔サイコーでしたっ」などとコメントが寄せられた。