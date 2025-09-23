【J１第31節】３連勝の鹿島が首位堅持。４発完勝の神戸が２位浮上。降格圏の３チームはいずれも勝利を掴めず
Jリーグは９月23日、J１第31節の全10試合を各地で開催した。
首位に立つ鹿島はC大阪に３−１の逆転勝ち。28分に先制を許したが、31分に知念慶、53分にレオ・セアラ、68分に松村優太が得点。３連勝を飾り、首位の座を堅持した。
２位の京都は町田と１−１のドロー。３位の柏は広島と０−０で引き分け。４位の神戸は東京Vに４−０で完勝し、京都、柏をかわして２位に浮上した。首位の鹿島とは勝点４差だ。
降格圏の20位・新潟は名古屋と０−０で勝点１を分け合い、19位の湘南は川崎に１−２で敗れ、18位の横浜FCは岡山と０−０と、いずれも勝利を手にできなかった。
その他、FC東京は福岡を１−０でくだし、G大阪は横浜FMに３−１で逆転勝利を収めた。清水対浦和は０−０で痛み分けとなった。
J１第31節の結果は以下のとおり。
新潟 ０−０ 名古屋
鹿島 ３−１ C大阪
FC東京 １−０ 福岡
清水 ０−０ 浦和
岡山 ０−０ 横浜FC
柏 ０−０ 広島
湘南 １−２ 川崎
京都 １−１ 町田
G大阪 ３−１ 横浜FM
神戸 ４−０ 東京V
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
