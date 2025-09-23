Ý¯ºä46°æ¾åÍüÌ¾¡¢Â´¶È¤òÈ¯É½¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Å¾¤ó¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿7Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¤Í¾Ð¡×
¡¡Ý¯ºä46¤Î°æ¾åÍüÌ¾¡Ê24¡Ë¤¬23Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÂ´¶È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¤¤¤Î¤Á¤å¤±¡ÉÝ¯ºä46°æ¾åÍüÌ¾¡õÉð¸µÍ£°á¡¢¡Ö»þÂå¡×¥³¥ó¥Ó¤¬ÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö°æ¾åÍüÌ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢Àè¤Û¤ÉËÜ¿Í¤Î¥Ö¥í¥°¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢10·î29Æü(¿å)È¯Çä¤Î13th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖUnhappy birthday¹½Ê¸¡×¤Î³èÆ°¤ò¤â¤Ã¤ÆÝ¯ºä46¤«¤éÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö¶ñÂÎÅª¤ÊÂ´¶È»þ´üÅù¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢·è¤Þ¤ê¼¡Âè¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Öº£¸å¤È¤â¡¢°æ¾åÍüÌ¾¡¢Ý¯ºä46¤Î±þ±ç¤Î¤Û¤Éµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎÌó7Ç¯´ÖÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢À²¤ì¤ÎÆü¤â¡¢Âç±«¤ÎÆü¤â¡¢Âç¤¤ÊÊÉ¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤Æ¤â¡¢Å¾¤Ó¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Ã¯¤«¤¬¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢Éé¤±¤ë¤Ê¡ª¤È¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ÇÆ§¤óÄ¥¤Ã¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤è¤ê¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤¬¡¢»ä¤ò¤³¤³¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
³Ú¤·¤«¤Ã¤¿»þ¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿»þ¡¢²ù¤·¤«¤Ã¤¿»þ¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤â»Ù¤¨¤Æ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤«¤é¡¢Äü¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Á°¤ò¸þ¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È7Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÆÃ¤Ë»ä¤ò¿ä¤·¥á¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤ÏÊ¬¤«¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Å¾¤ó¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿7Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¤Í¾Ð¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤â¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÝ¯ºä46¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÀº°ìÇÕ³èÆ°¤Ç¤¤¿¡£»×¤¤»Ä¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ëº£¡¢Â´¶È¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ý¯ºä46¤«¤éÂç¤¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ý¯ºä46¤òÎ¥¤ì¤ë»ö¤Ï¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¤¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß¤À¤¹»ö¤ò¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÂ´¶È¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö»Ä¤ê¿ô¥ö·î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÝ¯ºä46¤òÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤¿¤ê¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ëÆü¤â¸Â¤é¤ì¤Æ¤Ï¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³Ú¤·¤¯²á¤´¤»¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°æ¾å¤Ï2018Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ºäÆ»¹çÆ±¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¡£Æ±Ç¯11·î¤ËÝ°ºä46¡Ê¸½¡§Ý¯ºä46¡Ë¤ÎÆó´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£2022Ç¯6·î¤«¤é¤Ï¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ØÝ¯ºä46 ¤³¤Á¤éÍ³ÚÄ®À±¶õÊüÁ÷¶É¡Ù¤Î4ÂåÌÜ¥á¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ë½¢Ç¤¡£2023Ç¯4·î¤«¤é¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø¥µ¥¯¥é¥ß¡¼¥Ä¡Ù¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
