＜大相撲九月場所＞◇十日目◇23日◇東京・両国国技館

【映像】客席で異彩を放つ「“金髪”格闘家コンビ」

中日を過ぎ後半に入った大相撲九月場所。白熱した取組が反響を呼ぶなか、十日目は土俵の外の“客席”にもファンの視線が向かった。金髪格闘家コンビの姿に「えっ？」「Tシャツ姿だけどイカつい」と目を奪われる視聴者が相次いだ。

九日目までを終えて無敗をキープしているのは横綱・豊昇龍（立浪）ただひとり。次いで1敗で横綱・大の里（二所ノ関）、前頭十一枚目・正代（時津風）の2力士が追いかける展開となっている。

賜杯の行方がまだわからない熱戦が続くなか、十日目は“客席”にも注目が集まった。ラフなファッションをした金髪ヘアの2人組が中継画面に写ると、ファンからは「えっ？」「相撲観戦してる！」「Tシャツ姿だけどイカつい」と反響が相次いだ。

客席で大相撲を観戦していた金髪ヘアの2人組みとは、プロボクサー・那須川天心の弟でキックボクサーの那須川龍心と、同じくキックボクサーの白鳥大珠だ。那須川龍心は自身のInstagramのストーリーズでも写真を添えて大相撲観戦に訪れたことを報告しており、ファンの間では話題となっていた。2人は今年2月に荒汐部屋で出稽古を行っている。

なお、十日目の全取組を終えて、豊昇龍は前頭四枚目・若元春（荒汐）を掬い投げで下して引き続き無敗をキープ。大の里も前頭五枚目・琴勝峰（佐渡ヶ嶽）を突き出しで下し1敗を死守した。一方、正代は前頭七枚目・隆の勝（常盤山）に押し出しで敗れて2敗に後退した。

（ABEMA/大相撲チャンネル）