3番人気に支持されたガビーズシスターは4着に敗れた。大外枠からのレースで終始外を回される展開に。コーナーでもなかなか差を詰めていく事が出来ず、ポジションを上げられないまま直線へ。終始厳しい形で勝ち負けには加われなかったものの、地力で4着に押し上げたところがゴールだった。

4着 ガビーズシスター

武豊騎手

「外枠で外々のレースになって、カーブも回りにくそうに走っていました。コーナーのスピード乗りも悪かったです」

レース結果、詳細は下記のとおり。

9月23日、浦和競馬場で行われた11R・オーバルスプリント（Jpn3・3歳上・ダ1400m）は、菱田裕二騎乗の1番人気、サンライズフレイム（牡5・栗東・石坂公一）が快勝した。3馬身差の2着に8番人気のアウストロ（牡5・浦和・小澤宏次）、3着に4番人気のムエックス（牡7・船橋・張田京）が入った。勝ちタイムは1:24.8（良）。

2番人気でJ.モレイラ騎乗、エートラックス（牡4・栗東・宮本博）は、7着敗退。

オーバルスプリント・サンライズフレイムと菱田裕二騎手 (C)Hiroki Homma

菱田裕二騎乗の1番人気、サンライズフレイムが嬉しい交流重賞初制覇を飾った。レースではスタートダッシュを利かせて最初の2、3番手へ。積極的に先行、向こう正面でもポジションは譲らず、勝負どころから早め先頭の競馬を見せて押し切りを図ると、直線でももうひと伸びして2着以下に3馬身差の完勝。1番人気に応える素晴らしい走りを披露した。

サンライズフレイム 15戦8勝

（牡5・栗東・石坂公一）

父：ドレフォン

母：マストバイアイテム

母父：アフリート

馬主：ライフハウス

生産者：下河辺牧場

【全着順】

1着 サンライズフレイム 菱田裕二

2着 アウストロ 秋元耕成

3着 ムエックス 張田昂

4着 ガビーズシスター 武豊

5着 ティントレット 矢野貴之

6着 ハッピーマン 坂井瑠星

7着 エートラックス J.モレイラ

8着 ストライクオン 本田正重

9着 オメガレインボー 野畑凌

10着 ツーシャドー 福原杏

11着 ジゼル 笹川翼

12着 トーセンサンダー 安藤洋一