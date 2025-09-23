「2025ヤングジョッキーズシリーズ ファイナルラウンド」への出場権をかけて、地方競馬およびJRAの若手ジョッキーが争う代表騎手選定競走「2025ヤングジョッキーズシリーズ トライアルラウンド」が本日、高知競馬場で行われた。

ダート1400mで行われた第1戦は、大久保友雅騎手（JRA）騎乗のハットグットゲットが直線外から追い込んで勝利。2着は阿部基嗣騎手（高知）騎乗のメンヒ、3着には和田陽希騎手（JRA）騎乗のカポデテュティカピが入った。

勝利した大久保騎手は、「過去のレース映像を見て最後によい脚を使う馬だなと思っていたので、4コーナーまで脚をうまく溜められるように意識しました。引き続きファイナルラウンドに行けるよう頑張りますので、応援よろしくお願いします」と振り返った。

また、同じくダート1400mで行われた第2戦は、松本大輝騎手（JRA）騎乗のオセアトップガンが差し込んで勝利。2着は土方颯太騎手（兵庫）騎乗のアキノスマート、3着には川端海翼騎手（JRA）騎乗のマイネルヘルツアスが入った。

松本騎手は、「返し馬から状態の良さを感じましたし、とても素直な馬で操作性も高かったので、自分のやりたい競馬をした結果、馬がしっかり応えてくれたと思います。今年がラストチャンスになるので、ファイナルラウンドに向けて次の金沢も頑張りたいと思います」と意気込んだ。

YJSトライアルラウンド高知第2戦・オセアトップガンと松本大輝騎手 (C)NAR地方競馬全国協会

トライアルラウンド高知を終えての、西日本地区におけるトライアルラウンドポイントの暫定順位（上位4位まで）は、下記のとおり。

●地方競馬

1位 松本一心（笠松）42pt

2位 阿部基嗣（高知）26pt

3位 塩津璃菜（兵庫）24pt

4位 青海大樹（佐賀）23pt

●JRA

1位 西塚洸二（栗東）50pt

2位 大久保友雅（栗東）49pt

3位 松本大輝（栗東）32pt

4位 古川奈穂（栗東）32pt

※合計得点が同じ場合は、騎乗した全ての競走を対象に、上位の着順を得た回数の多い順に順位を決定

YJSトライアルラウンドの次戦は、9月30日（火）に船橋競馬場と佐賀競馬場で行われる。